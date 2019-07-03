Kısırlık, her 6 çiftten yaklaşık 1'ini etkileyen bir durumdur. Tam bir yıl boyunca gebe kalma çabalarında başarısız olan bir çifte kısırlık tanısı verilir. Kısırlık nedeni kadında mevcutsa, kadın kısırlığı olarak adlandırılır. Peki, Kadınlarda kısırlık tedavisi nasıl yapılır? Kadınlarda kısırlık nedenleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz....

Genel tanım olarak bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin bir korunma yöntemi kullanmamaları ve düzenli cinsel birlikteliğe girilmelerine rağmen 1 yılı aşkın bir süre boyunca bebek sahibi olamamaları kısırlık olarak değerlendirilmektedir. Korunmaksızın 1 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan çiftlerin özellikle de yaşları ileri ise, uzman bir doktora başvurması gerekmektedir. Peki, kadınlarda kısırlık tedavisi nasıl yapılır?

KADINLARDA KISIRLIK NEDENLERİ

Kadın kısırlığının en sık görülen nedenleri arasında yumurtlama problemleri, fallop tüplerine veya uterusa zarar veya serviks problemleri vardır. Yaş kısırlığa katkıda bulunabilir çünkü bir kadın yaşlandıkça doğurganlığı doğal olarak azalma eğilimindedir.

Yumurtlama sorunları aşağıdakilerden bir veya daha fazlasından kaynaklanıyor olabilir:

– Hormon dengesizliği

– Bir tümör veya kist

– Anoreksi veya bulimia gibi yeme bozuklukları

– Alkol veya uyuşturucu kullanımı

– Tiroid bezi sorunları

– Aşırı kilo

– Stres

– Önemli miktarda vücut yağ kaybına neden olan yoğun egzersiz

– Son derece kısa menstrüel siklus

KADINLARDA KISIRLIK TEDAVİSİ

Kısırlık tedavisi nedene, yaşınıza, ne kadar zamandır kısır olduğunuza ve kişisel tercihlerinize bağlıdır. Kısırlık karmaşık bir hastalık olduğundan, tedavi önemli oranda finans, fiziksel ve psikolojik destek ile birlikte zaman gerektirir.

Bazı kadınların doğurganlığı iyileştirmek için yalnızca bir veya iki terapiye ihtiyacı olsa da, birkaç farklı tedaviye ihtiyaç duyulması mümkündür. Tedaviler, ilaç tedavisi veya cerrahi işlemler ile birlikte doğurganlığı geri kazandırmayı amaçlar. Son yıllarda gelişmiş teknikler hamile kalmanıza yardımcı olabilir.

Bir kadın için kısırlık tedavisi, tıbbi geçmiş ve pelvik muayene dahil olmak üzere fiziksel muayene ile başlar. Doktor daha sonra düzenli olarak yumurtladığından ve yumurtalıklarının yumurtaları serbest bıraktığından emin olur. Hormon seviyelerini ölçmek için kan testleri yapılır. Yumurtalıklar ve uterus (rahim) ultrason ile incelenebilir ve uterus ve fallop tüplerini kontrol edebilir.

Kadınlarda kısırlık tedavisinin aşamaları:

Yumurtlama tedavisi (ovulasyon indüksiyonu)

Yapılan muayene sonrasında gebelik oluşumuna hiçbir nedenin bulunmadığı durumlarda (açıklanamayan kısırlık) ya da kadında yumurtlama düzensizliği saptandığı durumlarda yumurtlama tedavisi uygulanır. Bu yöntem kısırlık tedavisi için en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde amaç anne adayının her ay düzenli yumurtlamasını sağlamaktır. Anne adayının belirlenen zamanlarda birliktelikte bulunması gebelik şansını arttırmaktır. Yumurtlama tedavisi sürecinde ağızdan alınan haplar kullanılabilir. Deri altına yapılan iğneler de kullanılabilir. Yumurtlama tedavisi 3 ya da 6 ay boyunca uygulanmaktadır. Belirtilen süre sonunda hamileliğin elde edilemediği durumlarda farklı tedaviler planlanır.

IUI (intrauterin inseminasyon)

Intrauterin inseminasyon yönteminde; Sperm toplanır ve yumurtlarken doğrudan kadının rahim içine yerleştirilir. Anne adayına yumurtlama ve aşılama tedavisinin uygulanabilmesi için, en az bir tüpünün açık olması gerekir. Her iki tüpü kapalı olan anne adaylarının yumurtlama ve aşılama tedavisi uygulanamaz. Bu durumdaki hastalara tüp bebek tedavisi yöntemi önerilir.

Tüp bebek tedavisi (IVF, ICSI)

Tüp bebek tedavisi yöntemi genellikle her iki tüpü de tıkalı olan kadınlarda uygulanmaktadır. Sperm ve yumurta bir laboratuvarda toplanır ve bir araya getirilir. Döllenmiş yumurta 3 ila 5 gün boyunca büyür. Sonra embriyo kadının rahmine yerleştirilir. Bu tedavi yöntemi sperm sayısı çok düşük olan baba adaylarında ve yumurtlama tedavileri sonrasında hamilelik elde edilemeyen çiftlerde uygulanır.

Kadın kısırlığı için cerrahi tedaviler

Fallop tüplerinin hastalığı kısırlığa neden ise, tüpleri onarmak veya tüplerdeki tıkanıklıkları gidermek için ameliyat kullanılabilir. Bununla birlikte, bu tip ameliyatların başarı oranları düşüktür(cerrahın yeteneğine bağlı olarak yaklaşık% 20).

Fallop tüplerini içeren bu ameliyatlar aynı zamanda uterus dışında gerçekleşen bir gebelik olan ektopik gebelik (dış gebelik) riskini de arttırır. Ektopik gebelikler aynı zamanda “tubal gebelikler” olarak da adlandırılır, çünkü bunlar çoğunlukla fallop tüpünde görülür. Cerrahi, ayrıca, doğurganlığı etkileyebilecek uterus fibroidlerini, polipleri veya yara izlerini yok etmek için de kullanılabilir.