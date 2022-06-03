Kadınları iş vaadiyle kandıran seri katil yakalandı

Meksika polisi, katilin en az yedi genç kadını yayınladığı sahte iş ilanlarıyla kandırıp öldürdüğünü belirtti.

Sozcu.com.tr

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Meksika'da kadınları iş vaadiyle kandırıp vahşice katleden bir seri katil gözaltına alındı.

Polis, katilin en az yedi genç kadını Facebook'ta yayınladığı sahte iş ilanlarıyla kaçırıp öldürdüğüne inanıyor. Meksika'nın iki eyaletindeki güvenlik kameraları, seri katilin kurbanlarıyla kamuya açık mekanlarda buluştuğunu ve onları motorla götürdüğünü gösterdi.

Yetkililer, katilin son olarak geçen ay iş mülakatı bahanesiyle görüştüğü 31 yaşındaki bir kadını öldürdüğünü belirtti. Genç kadının mülakat için ortadan kaybolması polisi harekete geçirirken kadının tanınmaz halindeki cesedi birkaç gün sonra bulunmuştu.

Seri katilin nisan ayında da iş arayan 22 yaşındaki bir öğrenciye tecavüz edip öldürdüğü bildirildi. Bazı kurbanların cesetlerinin parçalarının da farklı yerlerde poşetlerde bulunduğu belirtildi.

Sahte kimliklerle dolaşan seri katilin 2012'den bu yana tecavüz suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı.

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