Kadınları seks tarikatına köle yapan ünlü oyuncu Allison Mack’e üç yıl hapis

ABD’de New York merkezli NXIVM seks tarikatına üye olan ünlü oyuncu Allison Mack’in yargılandığı davada karar çıktı. 2001 – 2011 arasında yayınlanan Smallville dizisindeki rolüyle üne kavuşan 38 yaşındaki oyuncu, söz konusu tarikata kadınları dahil etmekle suçlanıyordu.

Mağdur kadınları manipüle ederek tarikatın kölesi haline getiren Mack, şantaj ve tehditlerle kurtulmalarının önüne geçiyordu.

Davanın karar duruşmasında son kez ifade veren Mack, “Hayatım boyunca pişmanlık duyacağım kararlar verdim. Keith Raniere’ye kendimi adamak yaptığım en büyük hataydı. Kalbimin ve ruhumun en derinlerinden söylüyorum, NXIVM’e getirdiğim herkesten özür diliyorum” dedi.

TARİKAT LİDERİNE 120 YIL HAPİS



Mahkeme heyeti, hakkında 14 yıl ile 17.5 yıl arasında hapis cezası istenen Mack’in 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. NXIVM lideri Keith Raniere, geçtiğimiz yıl görülen dava sonucunda 120 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. NXIVM tarikatındaki kadınlar, Keith Raniere tarafından günlerce aç bırakılıp, istediği kişilerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyordu. Raniere kadınlara isminin baş harflerini damgalıyordu.

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