Kadınların el emeği ürünler satışa sunuluyor

BAŞKAN ÖNCÜ OLDU, KADINLAR HEM ÖĞRENİYOR, HEM KAZANIYOR

Ev hanımlarına meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla eğitim veren Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) kursiyerlerin ürettikleri ürünler ERMEK satış mağazasında satışa sunuluyor. Dekoratif tablo, kök boya kilim dokuma, örgü bebek, tığ örücülüğü, keçe aksesuarları, makrome, şiş örücülüğü, elde Türk işlemeleri ve amigurumi kurslarında üretilen ürünler tüketiciyle buluşuyor. Elde edilen gelir, kurslarda sarf edilen malzemelerin tedarik edilmesinde kullanılıyor.

KADINLAR GÜÇLENSİN

ERMEK kurslarına koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verildiğini normalleşmeyle beraber kurslara tekrardan başladıklarını belirten Erzincan Belediye Başkanı MHP'li Bekir Aksun, “ERMEK kurslarımıza salgın dolayısıyla belli bir ara verilmişti. Tekrar kurslarımıza başladık . Uzman hocalarımız kurslarının başındalar. Bu tür hizmetlerimizi aralıksız sürdürmek istiyoruz ve Erzincan'da kadın gücünü göstermek istiyoruz. Erzincan'da kadınlara fırsat verildiğinde, gerekli ortam sağlandığında neler olabileceğini ortaya koymak için çalışıyoruz. ‘Kadınlar Güçlensin, Erzincan Büyüsün' istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Kurslarda destekleri olan Erzincan Valisine ve İŞKUR yetkililerine teşekkür eden Aksın, “Burada kendi bilgi ve becerilerini nakış nakış işleyen çok değerli Erzincan kadınlarının el emeklerini ev ekonomisine bir kazanım olaraktan getirisi olan bir iş kolu kazandırmak istiyoruz. İnşallah satış noktaları da oluşturarak kadın gücüne yeni alanlar açacağız. Bunun için de gerek ERMEK yöneticilerimizle gerekse bizlerle istişare eden arkadaşlara bir yol açacağımızı ifade ettik. Şimdiden kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

AİLE BÜTÇLERİNE EK GELİR

Birçok kadının ERMEK sayesinde evlerinin ekonomisine katkı sağladığını belirten kursiyelerden Meryem Yıldız, “Öncelikle, bu proje ile hanımların sosyal projelerde yer alarak toplumda daha aktif hale gelmesi, yanı sıra aile ekonomimize de katkı sağlaması açısından çok önemli. Bizlere sağlamış olduğu bu çok değerli ve önemli hizmeti için Belediye Başkanımız Bekir Aksun’a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kurslarını bitiren birçok kursiyer arkadaşlarımızın çoğu bu kurslarda öğrendikleri mesleklerini evlerinde de devam ettirmek suretiyle aile bütçelerine de ek bir gelir sağlamakta” dedi.