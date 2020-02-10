Kadir Şeker için imza kampanyası başlatıldı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.’yi (35) döven Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken ölümüne yol açan ve tutuklanan Kadir Şeker'in serbest kalması (20) için adeta seferber olan sosyal medya, Şeker'le ilgili açılan çok sayıda hashtag'in ötesinde gerçekleştirilen imza kampanyaları ile de konuya olan ilginin bitmemesi ve Şeker'e olan desteğin artması adına gayret gösteriyor.

“KADININ ÇIĞLIĞINI DUYAN TEK BENDİM”

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden başlayan kan izlerini takip ederek, Kadir Şeker'i parka yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan teyzesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadını kurtarmak olduğunu, öleninin kendisine saldırması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi.

DESTEK MESAJLARI

Kadir Şeker tutuklandıktan sonra, aralarında Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Zülfi Livaneli gibi sanatçılar ile siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ‘#kadiricinadalet' etiketiyle başlattıkları kampanya twitterda geçen gün Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu.

Şeker hakkında çok sayıda etiket oluşturulurken aynı zamanda onun tutuksuz yargılanması adına bir de imza kampanyası başlatıldı. Toplamda 50 bin imza için başlatılan kampanya kısa sürede amacına ulaştı.