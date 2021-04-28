Kadıralak Yaylası’nın ‘koruma statüsü’ değişmeyecek

Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, doğal SİT statülerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla yaptırılan, dört mevsime dayalı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma raporu sonucu Tonya İlçesi Kadıralak Yaylası’nın 3. derece doğal SİT alanı olan statüsünde değişikliğe yaptı. Değişikliğe göre yaylanın koruma sınırları daha da genişletilirken, bir bölümü ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ bir bölümü de ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım’ alanı olarak toplam 785 hektar olan tescil edildi.

Yapılan bu değişikliğin, Bern Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu, yaylada ki bitki türlerine, doğal yaşama zarar vereceğini ve yapılaşmanın artacağını ileri süren bölge halkı ve çevreciler statü değişikliğinin iptali için 2017 yılında Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddedince çevreciler Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi red kararını bozarak, çevre, ziraat ve orman mühendisi ile peyzaj mimarı, zoolog, biyolog ve botanik uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti kurulmasına ve keşfi yapılarak, yaylanın ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım’ alanı özelliği taşıyıp, taşımadığının tespit edilmesi istedi.

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporu dikkate alan Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun, Kadıralak Yaylası'nın ‘3. derece doğal sit alanı’ olan statüsünün ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım’ alanı olarak değiştirilmesi yönündeki kararını iptal etti.

“144 KRİTİK FLORA TÜRÜ VAR”

Mahkeme kararında, doğal sit alanı içinde 144 kritik flora türü belirlendiğini bunlardan, 37 türün küresel ölçekte önemli derecede tehlike kategorisi kapsamında yer aldığını, yaylada bulunan mavi yıldız çiçeğinin de tehlike kategorisinde bulunan ve koruma altına alınan endemik türlerden birisi olduğunu, 33 memeli türünden 3 tanesinin kritik tür olduğunu belirtti.

“KRİTİK TÜRLER İÇİN ÜREME VE YAŞAM ALANI”

Yayladaki yerleşim alanlarının dışında kalan yerlerin kritik türler için üreme ve yaşam alanı olduğuna vurgulayan mahkeme, “Oluşturduğu bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri, türleri bulundurduğu, jeolojik, jeomorfolojik özelliklerinin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana geldiği, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riskinin yüksek olduğu, doğal süreçler veya zamanla sınırlı müdahalelerle dönüşebilme kabiliyetine sahip olduğu, korunacak hedef tür veya türlerin üreme alanlarını ihtiva ettiği, dolayısıyla kesin korunacak hassas alanlara ilişkin ayırt edici kriterlerden birkaçını içerdiği göz önüne alındığında, Kadıralak Yaylası’nın yerleşim alanlarını içine alan ve ormanlık alanın dışında kalan bölgelerin ‘sürdürülebilir ve kontrollü kullanım alanı’ olarak, ormanı kapsayan alanların ise ‘nitelikli koruma alanı’olarak belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

KADIRALAK YAYLASI

Kadıralak Yaylası, Trabzon’un Tonya ilçesinde bulunan bu yayla ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden bin 300 metre yüksekliktedir. Yayla ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile meşhurdur. Her yıl nisan ayında açılan bu çiçekler Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği koruma altına alınmıştır.