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KAGİDER’den 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel video
KAGİDER, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününe özel Kız Çocuklarının Okullaştırılması konusunda farkındalık yaratmak amacıylabir film hazırladı.
Yaşam 11 Ekim 2018 - 11:00

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü… KAGİDER’in bugüne özel hazırladığı videoda ‘Benim kızım ne yaparsa en iyisini yapar’ mesajı verildi ve kız çocuklarının okula gitmesini desteklemenin önemi vurgulandı:

“Uçsuz bucaksız ormanlar bile bir fidandan doğar. Tıpkı aydınlık bir geleceğin küçücük bir çocuğun hayallerinden doğacağı gibi. Ben Nesrin, rizeli bir köy öğretmeninin kızıyım. Henüz küçücük bir fidanken eğitimim için ayrıldım köyümden. Başarı basamaklarına tırmanırken sahip olduğum en büyük destek bana inanan bir babaydı. Şimdi ülkemin en büyük projelerine imza atan bir kadın olsamda kulağımdan hiç eksilmedi babamın söylediği söz; ”Benim kızım ne yaparsa en iyisini yapar”. Onların hayalleri gerçek olsun diye eğitim hayatlarında desteğiniz çok önemli. Sizin çocuklarınız da en iyisini yapsın diye! #BenimKizimEnİyisiniYapar #DünyaKızÇocuklarıGünü”

Son güncelleme: 11:10 - 11.10.2018

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