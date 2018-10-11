KAGİDER’den 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel video

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Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü… KAGİDER’in bugüne özel hazırladığı videoda ‘Benim kızım ne yaparsa en iyisini yapar’ mesajı verildi ve kız çocuklarının okula gitmesini desteklemenin önemi vurgulandı:

“Uçsuz bucaksız ormanlar bile bir fidandan doğar. Tıpkı aydınlık bir geleceğin küçücük bir çocuğun hayallerinden doğacağı gibi. Ben Nesrin, rizeli bir köy öğretmeninin kızıyım. Henüz küçücük bir fidanken eğitimim için ayrıldım köyümden. Başarı basamaklarına tırmanırken sahip olduğum en büyük destek bana inanan bir babaydı. Şimdi ülkemin en büyük projelerine imza atan bir kadın olsamda kulağımdan hiç eksilmedi babamın söylediği söz; ”Benim kızım ne yaparsa en iyisini yapar”. Onların hayalleri gerçek olsun diye eğitim hayatlarında desteğiniz çok önemli. Sizin çocuklarınız da en iyisini yapsın diye! #BenimKizimEnİyisiniYapar #DünyaKızÇocuklarıGünü”