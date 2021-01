Kahraman sağlık çalışanlarımıza ağıt: Ölümler son bulsun

Çapa Tıp Fakültesi 1992 mezunlarından olan sanatçı Ferhat Göçer beste yaptı, usta sanatçı Zülfü Livaneli “Bu Ağıt Son Bulsun” şiirini kaleme aldı. İki eser birleşerek Ferhat Göçer'in sesinden çarpıcı bir video kliple “Son bulsun bu ölümler” mesajı verildi. Tüm dijital platformlarda paylaşılan video, “Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları anısına” sözleriyle başladı. Çapa 92 Platformu adına konuşan Dr. Nur Topçu, “Çapa 92 üyelerinin tek dileği hep beraber yaşayalım ve yaşatalım. Bu son ağıt olsun” dedi.

KAHRAMANLAR İÇİN

Bu süreçte en ön cephede mücadele eden ve ölüm riskiyle en fazla karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarına minnetlerini ifade etmek ve farkındalık yaratmak için yola çıktıklarını söyleyen Topçu şöyle konuştu: “Yüreklerimizde sonsuza dek bu savaşın kahramanları olarak yaşasınlar diye bu projeyi hayata geçirdik. Covid-19 döneminde pek çok zorluk yaşadık, ailelerimiz ve çocuklarımızla mağdur olduk, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybettik. Bu ağırlığı paylaşırken dönem arkadaşımız Dr. Ferhat Göçer'in müziği ile harekete geçtik. Sosyal medya başta olmak üzere medyada, pandemi farkındalığının artmasını, sağlık çalışanlarının durumlarına, ihtiyaçlarına, yaşadıkları zorluklara dikkat çekilmesini ve kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının hatırlanmasını hedefliyoruz.”

‘NE YAPSAK AZ'

Ferhat Göçer ise şu bilgileri paylaştı: “Bu süreçte Türkiye'de sağlık sektöründe; doktorundan hemşiresine, hademesinden idarecisine genel olarak insan kalitesinin çok üstün olduğunu hepimiz hissettik. Sağlık emekçilerimiz büyük özveriyle, hayatları pahasına bizlere yardım etmeye çalıştı. Pandemide birçok sağlık emekçimizi kaybettik. Ben onlara sağlık şehitleri diyorum. Benim de sınıf arkadaşlarım olan, meslektaşlarım Çapa 92 Platformu, sağlık şehitlerimiz için bir proje hazırladı… Ben de hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız için bir eser yazdım ve hep beraber bu esere ‘Son ağıt' olsun dedik. Zülfü Livaneli'nin yazdığı şiirle birlikte hazırladığımız film yayında… Sağlık emekçilerimize ne yapsak az. Kaybettiğimiz tüm sağlık şehitlerimizi minnetle anıyorum.”

MİNNETİMİZ ÇOK BÜYÜK

Zülfü Livaneli, “Dostum Dr. Özlem Cankurtaran projeden bahsetti. Sağlık şehitleri için anma ve görevdekiler için farkındalık amacıyla bana düşen görev yazmaktı. Çok büyük minnet borcumuz var onlara” dedi. Livaneli'nin sağlıkçılar için yazdığı dizeler şöyle:

“Siperdir canları, canlarımıza.

Beyaz gömlekleri ve yüzlerine kan

oturtan maskeleri ile

altında soğuk, zalim ışıkların…

Ter döken, can

verenler ve can verirken can bahşedenler

Çanakkale'de sipere girer gibi

Bir şafak hücumuna kalkar gibi yoğun

bakıma girenler

Korkusuz, cesur,

fedakâr yürekler

Acımızı dindiren

acınız dinsin artık

Son bulsun bu ölümler

Size minnet

sunmaktı niyetim

Ama yetmiyor ki sözler, yetmiyor ki kelimeler.”