Dostunuzla veya ailenizle bir fincan kahve ile sohbetin keyfini çıkarıyor olabilirsiniz fakat bazen bir anda kahvenin giysinize, halınıza veya herhangi bir eşyanıza dökülmesiyle keyfiniz kaçabilir. Kahve lekesini çıkarmada herhangi bir kimyasal bir ürün kullanmadan lekeyi ortadan kaldırmanızı belirtmemiz mümkün. Peki kahve lekesi nasıl çıkar?

Kahve lekesi beklediğinde sarı bir renk bırakır bu nedenle döküldüğünde müdahale etmek lekenin hemen çıkmasına yardımcı olabilir. Daha önce giysinize dökülen kahve lekesi varsa bunu da bazı yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz. Giysinizde kurumuş kalmış kahve lekesinden tutunda döküldüğü an müdahale etme yöntemlerine kadar her biri yazımızda. İşte kahve lekesi nasıl çıkar? Kahve lekelerine nasıl son veririz detaylarıyla haberimizde…

KIYAFETTEKİ KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kıyafetinize dökülür dökülmez temizleme şansınız varsa leke hemen çıkacaktır. Kıyafetiniz ters çevirerek suyun altında tutun ve peçete ile iki taraflı sıkıştırın. Kahve lekesi peçeteye geçecektir.

HALIYA DÖKÜLEN KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halınıza kahve döküldüyse çabucak önüne geçmek için öncelikle halının üzerine havlu kağıt veya bir bez atarak kahvenin emilimini sağlamak olacaktır. Gelelim temizleme işlemine bir miktar suyun içerisine bir miktar sirke dökerek halınızı temiz bir bez ile leke çıkana kadar silin. Ardından durulama işlemi yapın. Eğer leke çıkmadıysa bu işlemi tekrar ederek lekenin tamamen çıkmasını sağlayabilirsiniz.

İNATÇI KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Bazen lekeyi temizlemek için zamanımız olmayabilir. Günler hatta haftalar de geçse temizleyebiliriz. İnatçı kahve lekelerinden korkmamıza gerek yok. Elimizde olması gereken bir diğer malzeme ise karbonat. Karbonat iyi bir temizleyicidir ve lekelerin çıkmasına yardımcı olur. Lekeli halınız veya giysinizi ılık suda bekleterek yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Ardından karbonatı lekenin üzerine sürerek bir sünger yardımı ile hafifçe ovunuz. Karbonatı döktükten sonra çok fazla bastırmadan işlemi uygulamak eşyanızın hasar görme sorununu ortadan kaldırır. Bu işlemi uyguladıktan sonra leke yok olacaktır. Sonrasın da su ile karbonattan arındırarak eşyanızın temizliğini sağlayabilirsiniz.