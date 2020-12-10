Kahveler kapanınca semaverler sokağa kuruldu

Erzurum'da corona virüsüyle mücadele kapsamında kahvehaneler kapatılınca, işletmeciler cadde ve sokaklara semaver kurdu. Dev semaverlerde çay demleyen işletmeciler, Erzurumluları hem çaysız bırakmıyor hem de evlerine ekmek götürüyor.

Corona vakalarının yüzde 50 artış gösterdiği Erzurum’da 600’a yakın kahvehane geçici bir süreyle kapatıldı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kahvehane işletmecileri, çare olarak cadde ve sokaklara semaver kurarak çay demlemekte buldu.

Ssemaverlerde çay demleyen işletmeciler hem pandemi kurallarına uyuyor hem de soğuk kış günlerinde kıtlama çayı seven Erzurumluları çaysız bırakmıyor.

Maske, hijyen ve temizlik kurallarına uyarak 1 liradan sattıkları çayla evlerine ekmek götüren kahvehane işletmecilerinin tek isteği pandemi günlerinin sona ermesi.

Erzincankapı semtinde kurduğu semaverle vatandaşlara çay satan Nasır Dikilitaş, “Yasaklardan dolayı iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle biz de semaveri dışarı atıp, sosyal mesafeyi koruyarak insanlara çay satıyoruz. Evimize ekmek götürüyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise cadde ve sokaklarda çay satımından memnun olduklarını belirtti. (DHA)