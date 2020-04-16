Kaia Gerber, Cindy Crawford, Kate Winslet, Amy Adams, Jennifer Garner ve pek çok isim çocuklar için hikaye okuyor

Jude Law, Kaia Gerber, Glenn Close, James Marsden, Cindy Crawford, Chris Evan, Eva Longoria, Jennifer Garner, Kate Winslet ve Steve Carell gibi daha pek çok ünlü isim, okula gidemeyen, ailesi düşük gelirli çocuklar için hikaye okuduyor...

Corona virüsünün etkisini en çok hissetiğimiz yerlerden biri olan Amerika’da, pek çok çocuk okulda yediği öğle yemeğinden de mahrum kaldı. Save The Children ve NoKid Hungry fonları, bu ailelere sağlıklı yemek yardımında bulunurken, duruma sessiz kalamayan Amy Adams ve Jennifer Garner de, sosyal medyanın nimetlerinden faydalanarak bir Instagram hesabı açtı… Jude Law, Kaia Gerber, Glenn Close, James Marsden, Cindy Crawford, Chris Evan, Eva Longoria, Jennifer Garner, Kate Winslet ve Steve Carell gibi daha pek çok ünlü isim de projeye destek oluyor ve okula gidemeyen, ailesi düşük gelirli çocuklar için hikaye okuyor…

Hesabın ortaya çıkmasını sağlayan isimlerden Adams, bir dergiye verdiği röportajda ‘Pandemi nedeniyle kızımın eşyalarını okuldan almaya gittiğimde, bu dönemde hayatla mücadele edecek çocuklar hakkında yayınlanan raporları gördüm ve kendimi çok çaresiz hissettim. Gerçekten bir şeyler yapmak istedim” diyen Amy daha sonra böyle bir oluşumla çocuklara ulaşabileceğini düşünmüş. Açtığı hesap şu an çok kısa zamanda fonlara bağış toplamak konusundaki en etkili araçlardan biri haline geldi.