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Kainat Güzeli Meksika’dan çıktı

ABD'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:13, 17/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Kainat Güzeli Meksika’dan çıktı

Corona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD’nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Hotel & Casino’da düzenlendi.

Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Dünya genelinden 74 kadının katıldığı yarışmada ikinciliği Brezilya’dan Julia Gama alırken, üçüncü Peru’dan Janick Maceta Del Castillo oldu.

Andrea Meza.

Törende eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi-Leigh Tebow yorumcu olarak yer aldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle güzellik yarışmasının düzenlenmediği Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışmasına katılım sağlamadı.

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