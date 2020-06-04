Kozmetik sektörünün yanı sıra gıda sektöründe de tercih edilen kakao yağı, çikolata yapımında da kullanılmaktadır. Sağlıklı yağlar açısından ve fitokimyasallar adı verilen doğal bitki bileşikleri bakımından zengin bir kaynak olan kakao yağı nedir? Kakao yağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bazı tarihsel kaynaklara göre, insanlar MS 460’dan beri kakao tüketiyor veya kullanıyor. Daha yakın zamanlarda, araştırmacılar kakaonun antienflamatuar ve antioksidan etkileri de dahil olmak üzere çeşitli sağlıklı özelliklere sahip olduğunu keşfetmişlerdir. Peki, kakao yağı nedir? Kakao yağının faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KAKAO YAĞI NEDİR?

Kakao yağı, kakao ağacında yetişen kakao çekirdeklerinden elde edilen doğal, eritilebilir bir tür bitkisel yağdır. Kakao çekirdekleri, bilimsel adı Sterculiaceae olan bitki ailesinin bir üyesi olan Theobroma cacao L. bitkisinin tohumlarıdır.Çikolata yapımında da kullanılan bu yağ; Hafif bir kokusu, pürüzsüz bir dokusu ve ultra nemlendirici olması nedeniyle, losyonlarda, kremlerde ve dudak balsamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kakao çekirdekleri Orta ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerine özgüdür ve yüzyıllardır Mesoamerica ve Karayipler gibi yerlerde doğal cilt nemlendiricileri yapmak için hasat edilmiştir.

KAKAO YAĞININ BAŞLICA FAYDALARI

* Cildi nemlendirir, parlak bir görünüm kazandırır.

* Yaraları kısa sürede onarır.

* Hamilelik sırasında oluşan çatlakları önleyebilir.

* Çatlak dudakları iyileştirir.

* Yaşlanmanın etkileri ile savaşır.

* Cilt yanıklarını hızla iyileştirir. (Saf oluğundan emin olduktan sonra kullanın)

* Ağız yaralarına iyi gelir.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* İçeriğindeki bitki kaynaklı doymuş yağlar kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

* Kakao yağındaki bazı antioksidanlar iltihaplanmayla savaşmada yardımcıdır.

* Beyin ve ruh sağlığını iyileştirir.

* Serotonin hormonu salgılamaya neden olarak mutlu hissetmenizi sağlar.

* Kabızlığa iyi gelir.

* Kepeği ortadan kaldırır.

* Saç derisini korur, saçları nemlendirir.