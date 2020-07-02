Kaktüs nasıl çoğaltılır? Kaktüs bakımında püf noktalar…

Son zamanlarda gelişen teknoloji nedeni ile ne yazık ki herkes radyasyona maruz kalıyor. Kaktüsle ilgili son yıllarda yapılan açıklamalar kaktüsün dikenlerinin havadaki elektriklenmeyi kendisine çekerek, radyasyonu emme özelliğine sahip olduğu doğrultusunda ve bu özelliğinden faydalanmak isteyen birçok kişi kaktüse olan talebin artmasını sağlıyor. Kaktüs bakımını hobiye çevirenler ise kaktüs çoğaltmanın yollarını arıyor. Peki Kaktüs nasıl çoğaltılır? İşte kaktüsler hakkında kısa bilgiler...

Birçok farklı tip, şekil ve boyutta kaktüs bitkisi vardır. Çöl alanlarından gelen kaktüsler dolgun ve dikenli iken orman alanlarında yetişen kaktüsler düz ve incedirler. Bazı kaktüslerin yaprakları ve hatta çiçekleri bulunur. Örneğin, pereskia, tamamen olgunlaştığında portakal veya greyfurt ağacına benzerler. Melocactus büyüdüğünde üzerinde pembe güle benzeyen çiçekler filizlenir.

Bu bitkiler vakti olmayan kişiler için idealdir çünkü birçok iç mekan bitkisinden daha az su ve neme ihtiyaç duyarlar ve sıcaklık değişimlerine karşı toleranslıdırlar.

KAKTÜS BAKIMI NASIL YAPILIR?

Kaktüs bitkisi toprak yapısı, bulunduğu ortamın ısı ve nem durumu, su miktarı ve doğru gübreleme yöntemi ile bakım sağlandığı takdirde uzun yıllar sizinle yaşayabilir.

Soğuk ve karanlık ortamlarda uzun süre yaşayabilen dayanıklı bitkiler olsa da kaktüslerin güneş ışığını sevdiklerini ve emdikleri ışık sayesinde geliştiklerini unutmamanız gerekir. Bu yüzden kaktüslerin ışık alacak yerlerde bulunmasına ve hava akımına maruz kalmamasına dikkat etmelisiniz.

KAKTÜS NASIL ÇOĞALTILIR?

Kaktüs yetiştiriyorsanız bir süre sonra kaktüsün yanlarında yeni küçük yavrular görebilirsiniz. Bu yavrular ile karşılaştığınızda kaktüsünüzü çoğaltabilirsiniz. Kaktüsü bıçak yardımı ile yavru kaktüsten ayırarak yeni bir saksıya koymalısınız. Kaktüs için uygun toprağı birçok yerden temin etmeniz mümkündür. Bu sayede ekmiş olduğunuz yeni kaktüste kısa zamanda büyüme başlayacaktır. Ancak kaktüsü çoğaltırken en fazla iki yavruyu alarak bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekir çünkü daha fazla yavruyu ayırmak ana kaktüse zarar verebilir. Ayrıca kaktüs çoğaltma işlemi ilkbahar ve yaz mevsiminde yapılmalıdır.