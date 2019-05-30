Kalaycılık mesleği yok oluyor

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kalaycılık, Samsun'da da yok olma noktasında. Özellikle gençlerin hiç ilgi duymadığı kalaylanacak eşyalar bazı yaşlıların bakıra olan merakı sayesinde zar zor ayakta kalıyor. Samsun'un en eski kalaycılarından olan 55 yaşındaki Muzaffer Usta, kalaycılık mesleğinin artık bittiğini ifade etti.

“KALAYCILIK TEKNOLOJİYE AYAK UYDURAMADIĞI İÇİN TARİHE KARIŞTI”

Kalaycılık mesleğinin son zamanlarını yaşadığını vurgulayan kalaycı ustası Muzaffer Usta, “Kalaycılık mesleği artık bitti gibi bir şey. Çelik ve diğer ürünler çıkınca kalaycılık işi de oldukça azaldı. Yaşlılar getirirse ya da hatıra kap kacak varsa onları kalaylatmaya getiriyorlar. Kalaycılık, teknolojiye ayak uyduramadığı için tarihe karıştı. Samsun'da geçmiş dönemde 50-60 tane kalaycı ustası vardı. Şimdi ise çok az sayıda kalaycı kaldı. Ben de bu işi bırakmayı düşünüyorum. Şimdiki gençler, bakırın ne kadar yararlı bir malzeme olduğunu bilmiyor. Yeni gençler bakırı çöpe atıyor. Bir tencerenin kalaylanması 40-50 lira civarında fiyat tutuyor. Yaklaşık da 1 saat sürüyor. Vatandaşlar genelde fiyatı pahalı buluyor. Biz kendimizi zor geçindirdiğimizden meslekte çırak da yetişmiyor” dedi.

(İHA)