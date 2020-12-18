Kalça operasyonu sonu oldu

'Meksikalı Kim Kardashian' olarak tanınan fenomen ve model Joselyn Cano, kalça kaldırma operasyonunda canından oldu. Milyonlarca takipçisi olan Cano'nun cenaze töreni internetten canlı yayınlanacak.

‘Meksikalı Kim Kardashian’ olarak ünlenen model Joselyn Cano, kalça estetiği operasyonu sonrası hayatını kaybetti.

Mirror gazetesinin haberine göre, 29 yaşındaki model, Kolombiya’daki popo kaldırma operasyonunun başarısız geçmesi sonucu canından oldu.

Cano'nun kendisi gibi internet fenomeni olan arkadaşı Lira Mercer, ölüm haberini paylaşırken, “Aman Tanrım, Joselyn Cano Kolombiya’da ameliyatta öldü. Bu vahşet” ifadesini kullandı.

ABD’de yaşayan model ve sosyal medya fenomeni olan Cano’nun 12,9 milyon takipçisi var.

1990 doğumlu sosyal medya yıldızının hayranları ve kendisi gibi fenomen olan arkadaşları şaşkınlıklarını ve üzüntülerini dile getiren yorumlar yaptı.

Genç fenomenin Brezilya tekniği ile popo kaldırma operasyonu geçirirken öldüğü öğrenildi. Bu teknik, kişinin kendi bölgesel yağı kullanılarak yapılan kalça şekillendirme uygulaması olarak biliniyor. Kişinin karın, bel veya bacak bölgelerinden fazla yağ dokuları liposuction tekniği ile alınarak popo bölgesine enjekte ediliyor.