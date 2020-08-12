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Kaldırım kenarında uyuyakalan vatandaşı sokak köpekleri korudu
Kaldırım kenarında uyuyakalan vatandaşı sokak köpekleri korudu
Kaldırım kenarında uyuyakalan vatandaşı sokak köpeklerinin etrafında nöbet tutarak koruması 'ibretlik görüntü' oluşturdu.
Yaşam 12 Ağustos 2020 - 12:22

Samsun’da sırtında sırt çantası, elinde cep telefonu kaldırım kenarında sırt üstü yatarak uyuyakalan bir kişiyi sokakta başıboş dolaşan can dostlarının etrafına yatarak koruma altına almaları görenleri şaşkına çevirdi.

İHA

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı kenarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 40 yaşındaki Celal Sezer, sırtında sırt çantası, elinde cep telefonu ile kaldırım kenarında uyuyakaldı. Cemal Sezer'i gören vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

İHA

Sezer’in etrafını saran sokak köpeklerinin adeta onu korurcasına pozisyon almaları, görenlere ‘işte can dostları' dedirtti. Bir ara başka bir köpeği görünce kovalamak için peşine düşen köpekler yeniden Celal Sezer’in yanına gelerek etrafında nöbete devam ettiler. Yoldan geçen vatandaşlar Sezer'e müdahale etti ve yüzüne su vurup uyandırdı. Vatandaşların müdahalesi ile uyanan Celal Sezer, sokak köpeklerinin etrafına yatıp beklediklerini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Celal S. köpekleri sevip onlarla yakından ilgilendi.

İHA

Celal Sezer, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi talebini ise bir şeyinin olmadığını söyleyerek kabul etmedi. Bir süre köpekler ile oynayan Sezer daha sonra buradan ayrılarak yoluna devam etti. Vatandaşlar, bu ibretlik görüntü ile köpeklerin can dostu olduğunu gösterdiğini söyledi. İHA

Son güncelleme: 12:43 - 12.08.2020
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