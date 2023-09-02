Kalede yaşayan düşesin derdi temizlik

İngiltere'nin en zengin isimlerinden Rutland Düşesi Emma Manners, 200 odalı ünlü Belvoir Kalesi'nde yaşamanın sanıldığı kadar harika bir şey olmadığını anlattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin ünlü tarihi yapılarından Belvoir Kalesi’nde eski eşi Dük David Manners ile birlikte yaşayan Rutland Düşesi Emma Manners, kalede yaşamanın zorluklarını anlattı.

Ülkenin en zengin insanlarından biri olan Manners, İngiliz Telegraph gazetesinde yayınlanan yazısında, Grantham yakınlarındaki 200 odalı görkemli kalede yaşamanın pek de kolay olmadığını belirtti.

Tarihi bir eserin içinde onu sürekli korumanın çok zor olduğunu, her tarafta pahalı ve kolay kırılacak eşyalar olduğunu kaydeden 59 yaşındaki Düşes, eşinin kalenin çatısını tamir ettirmek için on binlerce sterlin para harcadığını ve evin şantiyeye döndüğünü yazdı.

“Bir sorun bitiyor, yenisi başlıyor” diyen Manners, kaleyi görmeye gelen yabancıların da çevrede çok gürültü yaptığını kaydederek en önemli sorunlardan birinin de temizlik olduğunu vurguladı.

“Koca kaleyi temizlemek çok zor” ifadelerini kullanan Manners, büyük bir ekipten yardım almasına rağmen servet değerindeki halıların, ipek duvar kağıtlarının ve diğer tarihi eserlerin bakımının çok zaman aldığını anlattı.



Kaledeki kulelerden birinde yaşayan Manners, daha önce kalenin masraflarını karşılamak için değerli bir tabloyu sattığı haberiyle gündeme gelmişti.

Ünlü kale, İngiliz kraliyet ailesinin hayatını konu alan The Crown dizisinde de bir süre kullanılmıştı.