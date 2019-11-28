Kalp çarpıntısı neden olur?

Kalp çarpıntısı neden olur?

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Funda Helvacıoğlu anlattı. Kalpte çarpıntı denince aklımıza önce kalp hastalıkları geliyor. Helvacıoğlu, “Bu sorun farklı hastalıklar ya da hatalı alışkanlıklarla da tetiklenebiliyor” dedi ve şunları söyledi:

Kalp atım hızı kişiden kişiye ya da aktivitelere göre değişiklik gösteriyor; dakikada 60-100 arası atım olması normal kabul ediliyor. Uykuda daha azalması ve egzersiz sırasında dakikada 100 atımın üzerine çıkması da olağan kabul ediliyor. Kalp atımının kişinin hissedeceği şekilde hızlanması ya da düzensizleşmesi (aritmi) “kalp çarpıntısı” olarak ifade ediliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Funda Helvacıoğlu kalp çarpıntısının 10 sebebini şöyle sıraladı.

1 – Kalbin yapısal hastalıkları: Kalp kası hastalıkları, kalp damar tıkanıklıkları ve kalp kapak hastalıkları; çarpıntı ile aritminin en ciddi nedenleri arasında yer alıyor. Çarpıntıya genellikle çabuk yorulma, halsizlik, göğüs ağrısı ve nefes darlığı eşlik ediyor. Ayrıca ayaklarda şişlik de gelişebiliyor. Kalp yetmezliği de mevcutsa, çarpıntı ve aritmi hayatı tehdit eden bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor.

2 – Tiroit hastalıkları: Tiroit bezinin az çalışması ya da fazla çalışmasının yanı sıra enflamatuar, bir başka deyişle illtihaplı tiroit hastalıkları da çarpıntı ve aritmilere yol açabiliyor.

3 -Enfeksiyonlar: Enfeksiyon oluştuğunda ve yüksek ateş durumunda vücudun bir savunma mekanizması olarak aritmi ve çarpıntı oluşabiliyor.

4 – Kansızlık: Çarpıntı, jinekolojik bazı rahatsızlıklar, mide bağırsak sisteminde emilim bozuklukları, demir, B12 vitamini, magnezyum, D vitamini gibi önemli elementlerin eksiklikleri sonucu da gelişebiliyor.

5 – Çay ve kahve: Çayın içinde bulunan teofilin, kahvede bulunan kafein fazla tüketildiğinde nabız artışına, ritim bozukluğuna ve kan basıncında artışa neden olabiliyor.

6 – Sigara ve alkol: Sigara ve alkol de tansiyonda yükselme, çarpıntı ile ritim bozukluğuna yol açabiliyor.

7 – Aşırı egzersiz yapmak: Hatalı ve düzensiz yapılan sporla vücuda aşırı yüklenmeler, özellikle aritmileri tetikleyebiliyor.

8 – Yetersiz su içmek: Yeterli su ve sıvı almama sonucu gelişen dehidratasyon, bir başka deyişle vücutta sıvı açığı bulunması da önemli çarpıntı sebepleri arasında yer alıyor.

9 – Bazı ilaçlar: Özellikle solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan bazı ateş düşürücüler, sinüs ve burun ödem açıcıları, hava yollarını açmak için solunum yolu ile kullanılan bazı ilaçlar ciddi çarpıntı atakları yapabiliyor. Bazı vitaminler de taşikardi ve aritmilere yol açabiliyor.

10 – Stres ve fiziksel yorgunluk: Günlük yaşantımızda stres, anksiyete ve fiziksel yorgunluk da çeşitli mekanizmalarda beyin-kalp aksına etki ederek nabız yüksekliğine ve çarpıntı hissine neden olabiliyor.