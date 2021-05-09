Kalplere iyilik bulaştı

Yedi yıl önce Melek Candan Kahraman önderliğinde “İyilik Bulaşıcıdır” sözünden hareketle yola çıkan 7 arkadaş 7 yılda 26 kişilik ekibe ulaştı. Duyarlı ekip hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmadan, kendi imkanları ve onlara destek veren gizli kahramanlarla birçok çocuğa, aileye, okula ve yüreklere dokundu. Bu zamana kadar yapılan yardımlardan bahseden Kahraman, “Bu süreçte birçok köy okulunun materyal ihtiyacını karşıladık. Uzaktan eğitimi desteklemek adına Türkiye genelinde birçok çocuğa tablet dağıttık. Özel gereksinimli çocuklarımız için yardımcı cihazlar (walker, yürüteç vb.) temin ettik. Pandemi süresince ailelere gıda, yakacak ve fatura ödemesi desteğinde bulunduk. SMA'lı çocuklarımıza bağış yaptık. Bebeklere mama ve bez desteği verdik. Sokak hayvanları için mama desteği sağladık. Kütüphanelere kitap desteği sağladık. Engelli çocuklarımıza tekerlekli sandalye gönderdik” diye konuştu.

Sonuna kadar sizinle olacağız…

“Hayat sürprizlerle dolu” diyen Melek Candan Kahraman son olarak şunları söyledi: “'İyilik bulaşıcıdır' gönüllülerine söylemek istediğim çok şey var aslında ama en önemlisi iyi ki varlar, iyi ki hayatımızdalar. Yolumuz uzun… Bu uğurda bizlerden desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan, yüreğini ortaya koyan herkese çok teşekkür ederim, onlara minnettarız. Onların sayesinde birçok yüreğe umut, birçok eve aş, birçok çocuğa gelecek olduk. Sevgide engel olmadığını bizlere öğreten özel gereksinimli çocuklarımıza çok teşekkür ederiz. Bizler, sonuna kadar sizin gizli kahramanlarınız olmaya devam edeceğiz. Bu hikayede daha yapacak çok güzel şeylerimiz, uzun bir yolumuz var.”

Unutulmayan acı

Bu zamana kadar kendilerini en çok etkileyen olaydan bahseden Melek Candan Kahraman, “Yaptığımız her desteğin ardından aldığımız geri dönüşlerle hep mutlu olduk. Bazen iyi niyetimiz suistimal edilse de yılmadan devam ettik. Bizi en çok etkileyen olay yıllar önce hastalık sürecinde destekte bulunmuş olduğumuz bir hastamızı kaybetmekti. Bu acıyı bir süre üzerimizden atamadık” dedi.