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‘Kamçı’ hem at binerken, hem ev dekorasyonunda kullanılıyor…

Ardahan'ın Küçüksütlüce köyünde Erdinç Çadırcı (28), yok olmaya yüz tutan kamçı örme sanatını sürdürüyor. Çadırcı, el işçiliğiyle ördüğü yüzlerce kamçıyı tanesi 100 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarla atçılıkla uğraşanlara satıyor. Kamçı hem at binerken, hem ev dekorasyonunda kullanılıyor.

Güncellenme: 11:23, 31/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
‘Kamçı’ hem at binerken, hem ev dekorasyonunda kullanılıyor…

Küçüksütlüce’de yaşayan Erdinç Çadırcı, genç yaşına rağmen yok olmaya yüz tutan mesleklerden kamçı örme sanatını sürdürüyor. Birbirinden renkli ve çeşitli motiflerde yüzlerce kamçı ören Çadırcı, fiyatların 100 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıktığını söyledi.

BOĞA DERİSİNDEN

Türkiye’nin çeşitli illerine satılan, manda ve boğa derisi kullanılarak örülen kamçılar, hem at biniciliğinde hem de evlerde dekoratif amaçlı kullanılabiliyor.

‘KAMÇI HEVESİM VARDI’ 

Kamçı örme mesleğini severek yaptığını söyleyen Erdinç Çadırcı, “Kamçı örme hevesim vardı. Eski ustalardan öğrendiklerimle ve çeşitli videolardan edindiğim bilgilerle ben de kamçılar örmeye başladım. 2015 yılında başladım ve geliştirerek devam ediyorum. Bu mesleği seviyorum. Elbette para kazanıyorum ama asıl amacım, bu sanatı yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak” dedi.

(DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:18,