Kampüsteki kızıl geyikler havadan görüntülendi

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içindeki Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyikler, kar yağışı sırasında havadan görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kontrolünde bakımı yapılan 42 kızıl geyik, 72 hektarlık alanda yaşamlarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışın sürdüğü bölgede geyikler bölgeye bırakılan otlarla besleniyor.

Yaz aylarında dünyaya gelen ve ilk kez karla tanışan yavru geyikler ise sürüden ayrılmadan beyaz örtüde geziyor.

Geyiklerin o anları ise drone ile görüntülendi.

2004 YILINDA KURULDU

Türkiye’de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve yaşam alanlarını yitiren kızıl geyikler için üniversite yerleşkesi içerisine 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu.

Yaşam alanları Türkiye’nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan kızıl geyikler, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatının desteklenmesi için uygun görülen koşullara sahip ormanlara bırakılmaya başlanmıştı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Maden ocağına giren geyik paniğe neden oldu