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Kamyonetin kasasını havuz yaptılar

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize ya da havuza yüzmeye gidemeyen Erol Çoban çareyi, sahibi olduğu kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu. Evinin bahçesine getirdiği kamyonetin kasasını naylon brandayla kaplayan Çoban, suyla doldurup, yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte sıcak havada havuz keyfi yaşıyor.

Güncellenme: 13:23, 08/05/2021
Hayat HaberleriYaşam

Bahçelievler Mahallesi’nde büfe işleten Erol Çoban, sokağa çıkma kısıtlamasında denize ya da havuza gidemeyince çareyi sahibi oldukları kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu.

Kamyoneti evlerinin bahçesine park eden Çoban, kasayı naylon brandayla kapladıktan sonra suyla doldurdu.

Kamyonetin kasasını, 1 metre yüksekliğindeki su ile küçük bir havuza çeviren Çoban ve yeğenleri, 35 derece sıcaklığa ulaşan havada yüzmenin keyfini yaşıyor.

Erol Çoban, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize gidemiyoruz. Sahiller kapalı, havuzlara da gidemiyoruz. Şehirlerarası yolculuk da kısıtlı olduğu için bizde çözümü bu şekilde bulduk. İş yerimiz de kapalı. Çocuklar da evde sıkıldı ve dışarı çıkamıyor. Kamyonetin kasasını naylonla kaplayıp, su doldurduk. Havala rda güneşli ve sıcak olmaya başladı. Çocuklarla birlikte kamyonette havuz keyfi yapıyoruz” dedi.

12 yaşındaki Kaan Çoban da kamyon kasasındaki havuzda yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi. (DHA)

Bahçelievler Denizli
Yayınlanma Tarihi:13:04,