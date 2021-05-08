Kamyonetin kasasını havuz yaptılar

Bahçelievler Mahallesi’nde büfe işleten Erol Çoban, sokağa çıkma kısıtlamasında denize ya da havuza gidemeyince çareyi sahibi oldukları kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu.

Kamyoneti evlerinin bahçesine park eden Çoban, kasayı naylon brandayla kapladıktan sonra suyla doldurdu.

Kamyonetin kasasını, 1 metre yüksekliğindeki su ile küçük bir havuza çeviren Çoban ve yeğenleri, 35 derece sıcaklığa ulaşan havada yüzmenin keyfini yaşıyor.

Erol Çoban, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize gidemiyoruz. Sahiller kapalı, havuzlara da gidemiyoruz. Şehirlerarası yolculuk da kısıtlı olduğu için bizde çözümü bu şekilde bulduk. İş yerimiz de kapalı. Çocuklar da evde sıkıldı ve dışarı çıkamıyor. Kamyonetin kasasını naylonla kaplayıp, su doldurduk. Havala rda güneşli ve sıcak olmaya başladı. Çocuklarla birlikte kamyonette havuz keyfi yapıyoruz” dedi.

12 yaşındaki Kaan Çoban da kamyon kasasındaki havuzda yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi. (DHA)