Kan donduran cinayet kamera kayıtlarında… Erkek arkadaşını bavula kilitleyip izledi

Florida'da iki yıl önce işlenen cinayetin davası devam ederken ortaya çıkan kamera kayıtları kan dondurdu. Sevgilisiyle oyun oynayan Sarah Boone, oyun gereği partnerini bir valize kilitledi, ardından da yardım çığlıklarına aldırış etmeden ölmesini bekledi.

Sozcu.com.tr

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Sarah Boone, Şubat 2020’de sevgilisi Jorge Torres Jr’ı öldürmekten tutuklandı. Boone’un yargılanması devam ederken çiftin olay gecesi yaşadıkları kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Boone’un, Torres’in ölümünü izlemesi ise kan dondurdu.

İddiaya göre Boone, erkek arkadaşını saklambaç oynarken bir valize kilitledikten sonra onu boğulmaya terk etti. Boone, yetkililere içki içtiği bir oyun sırasında partneri Jorge Torres Jr’ı bavula kilitlediğini söyledi. O zamanlar 42 yaşında olan kadın, uyuyakaldığını, uyandığında onun öldüğünü ve ne olduğunu bilmediğini iddia etti.

OLAY ANI VİDEO KAYITLARINA YANSIDI

Ancak soruşturma sırasında polis, Torres’in çaresizce bavuldan kurtulmaya çalıştığını ve “Nefes alamıyorum” diye bağırdığını gösteren bir video keşfetti.

Şimdi Florida, Winter Park’tan Boone, ikinci derece cinayetle suçlanarak 30 Ocak’ta mahkemeye çıkacak.

İddialara göre videoda; Boone’un Torres ile alay ettiği görülüyor. Boone’un, “Bana yaptığın her şey için… S*** git. Aptal” dediği; Torres’in, “Cidden nefes alamıyorum” diye bağırdığında da “Evet, beni boğduğunda yaptığın şey bu. Ah, beni aldattığında ben de böyle hissediyorum. Muhtemelen çeneni kapatmalısın” dediği duyuluyor.

YAPTIKLARINI HATIRLAYINCA ÇILGINA DÖNDÜ

Boone’un daha sonra partnerini kilitli bırakarak uykuya daldığı belirtiliyor. Ertesi sabah Torres’i bavulun içinde ölü bulduktan sonra da polisi arayarak sevgilisinin öldüğünü bildiriyor.

Tutuklama belgesinde şunlar yazıyor: “Sarah Jorge’yi bavula ne zaman kapattığını hatırladı ve çıldırdı. Daha sonra 911’i arayarak operatöre ‘erkek arkadaşım öldü’ dedi.”

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