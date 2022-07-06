Kan donduran olay: Mezarcı, ölülerin vücutlarını satıyormuş

ABD'de korku filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı... Cenaze evi işleten bir kadının, cansız bedenlerden organ ve uzuv alarak bunları sattığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de kan donduran bir skandal ortaya çıktı… Colorado’da bir cenaze evinde çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Megan Hess isimli kadın, cenaze evine gelen naaşlardan “kullanılabilecek” parçaları alarak sattığını itiraf etti.

Montrose’daki Sunset Mesa isimli cenaze evinde yaşanan olayı yıllar sonra itiraf eden Hess’in bunu yaparken ölen kişinin yakınlarından onay ya da izin almadığı da belirlendi. Hess’in naaşı yakmadan önce kullanılabilecek, kafa, omurga, kollar, bacakları bedenden ayırarak sattığı belirtildi.

2020’DE KEFALETLE SERBEST KALMIŞTI

Cani kadının bir ihbar üzerine gözaltına alınmasından sonra skandal patlak verirken Hess’in 12 ile 15 yıl hapsi isteniyor. 2020’de gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Hess’in duruşması görülmeye devam ediyor.

Hess ve annesi Shirley Koch’un organ bağışçıları için bir sivil toplum kuruluşu kurduğunu aktaran yetkililer, Hess’in naaşların yakılması için ölen kişinin yakınlarından 1000 dolar aldığını fakat hiçbir zaman yakım işlemini gerçekleştirmediğini duyurdu. Organları tıp fakültelerine ya da bu konu üzerinde çalışmak isteyenlere sattığını itiraf eden Hess’i şikayet eden bir kişi, “Küllerde usulsüzlük yapıyordu. Bana verilen külde beton parçaları bulunuyordu” dedi.