Kanada Başkonsolosu’na Kaz Dağları tepkisi

Kanada İstanbul Başkonsolosu Brahim Achtoutal ve Kanada Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Pınar Atakanlı, Çanakkale’ye bir dizi ziyaretlerde bulundu. İkili, ilk önce Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’yı ardından Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kaz Dağları’nda Kanadalı şirketin altın arama faaliyetleri de gündeme geldi.

“ENDİŞE DUYUYORUZ”

Çanakkale Belediye Başkanı Başkan Ülgür Gökhan, Kanada İstanbul Başkonsolosu Brahim Achtoutal'a Kaz Dağları'nda bölgede çok geniş bir alanda ağaç kesimlerinin yapıldığını belirterek, çıkarılan altının işleme aşamasında siyanür kullanılacak olmasından duyulan kaygıyı iletti.

“BU BİR ÇEVRE SORUNUDUR”

Ülgür Gökhan, şöyle konuştu; “Bu faaliyetler su havzamızın üzerinde yer alıyor ve çalışmalar doğrultusunda hava ve su kalitesinde risk oluşturabilecek durumlar var. Bizler de bu yüzden hassasiyet gösteriyoruz. Bu bir çevre sorunudur. Çanakkale'nin çok önemli marka değerleri var. Bu markaların zarar görmemesi için bu çalışmaların durdurulmasını istiyoruz. Sadece bu işletme değil, hepsinin durdurulmasını istiyoruz. Homeros'un da bahsettiği üzere Bin Pınarlı bölgesi söz konusu. Sayın Başkonsolosumuz bu alanı görmediyse görmesini isterim. Bunun gibi 30 tane daha alan var. Buraları en fazla oksijen üreten yerler. Suya zarar verince, doğaya zarar verince iklimin de değişeceğine inanıyoruz”

KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİMİ

Başkonsolos Brahim Achtoutal da çevre konusunun çok önemli olduğunu, sosyal sorumluluk kapsamında mutlaka minimum standartları her Kanadalı firmanın sağlaması gerektiğini vurguladı. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

RUHSAT YENİLENMEMİŞTİ

Kaz Dağlar'nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi, 13 Ekim'de dolan inşaat ruhsatı için uzatma başvurusunda bulunmuş ancak Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü henüz olumlu bir yanıt vermemişti. Doğu Biga Madencilik firması da, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelediğini açıklamıştı.



