Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kanadalı atlet donmuş göle 22 metre yükseklikten nefes kesen dalış yaptı!

Kanada'nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı. İşte o nefes kesen yüksek dalış...

Güncellenme: 08:31, 01/04/2021
Hayat HaberleriYaşam

Ödüllü, profesyonel bir yüksek dalgıç olan Lysanne Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştirdiği dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açılarak atlayışını başarıyla gerçekleştirdi.

Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı.

Lysanne Richard (Fotoğraf: Instagram)

Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı. Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı. (İHA)

Yayınlanma Tarihi:08:29,