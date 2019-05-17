Kanadalı belediye meclis üyesinden ‘kaşkol grafiği’

Kanada'da bir kadın belediye meclis üyesinin ördüğü kaşkol, erkeklerin kadınlardan daha fazla konuştuğunu ortaya koydu. İşte sebebi...

Kanada’nın Montreal kentinde bir kadın belediye meclis üyesi, kaşkol örerek hem konuşulanlara daha fazla odaklanabiliyor hem de erkeklerin kadınlardan daha çok konuştuğunu ortaya koyuyor. Oturumlarda kaşkol örerek zaman geçiren Sue Montgomery, kırmızı rengi erkekler konuştuğunda, yeşil rengi ise kadınlar konuştuğunda kullanıyor. İşte sonuç…

Montreal Gazette’e göre ilk oturumda Montgomery 38 santim kaşkol ördü. Kaşkolun yüzde 80’i kırmızı.

KAŞKOL BİTİNCE SATILACAK

BBC Türkçe’nin haberine göre Montgomery, Noel’e kadar kaşkolunu örmeye devam edecek. Her ay Twitter’da kaşkolun fotoğrafını paylaşacak olan Montgomery, örgüsünü daha sonra açık artırmayla satacağını ve gelirini kadınlara yardım kuruluşuna bağışlayacağını söyledi.

Aynı zamanda Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace ilçesinin belediye başkanı olan Mongomery, örgü yapmayı Almanya’da öğrenciyken öğrendiğini, bir şeyler örmenin konsantrasyonunu artırdığını, konuşulanları daha iyi anlayabildiğini söylüyor.

Montgomery, Montreal Belediyesi’nin son aylık oturumuna şişleri ve kırmızı yeşil yumaklarıyla geldi.

BBC’nin sorularını yanıtlayan Montgomery, “Konuşmalar Fransızca yapılıyor. Fransızca ana dilim değil. Bu yüzden daha fazla konsantre olmam gerekiyor” dedi.

Bir kadının treni her gecikince örgü ördüğü haberinden ilham aldığını söyleyen Montgomery, “Ben de erkekler konuşmaya başlayınca örmeye karar verdim. Erkekler çok uzun konuşuyor. Kadınlarsa söyleyeceklerini verilen süre içinde toparlıyor” diye konuştu.

Montgomery’nin Twitter’da kaşkolun fotoğrafını paylaştığı mesajı 21 binden daha fazla kez beğenildi.