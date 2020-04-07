Berat kandili mesajları… Yakınlarınızı en yeni ve anlamlı kandil mesajları ile sevindirin!

Berat kandili mesajları… Yakınlarınızı en yeni ve anlamlı kandil mesajları ile sevindirin!

Rahmet gecesi olan Berat kandilini gün boyu dualarla ve çeşitli ibadetlerle bu günü en güzel şekilde değerlendirebilirsiniz. İslam alemi için kutsal sayılan bu günde sevdiklerinizi mutlu etmek için Twitter, Facebook ve WhatsApp üzerinden tüm sosyal medyada paylaşabileceğiniz en çok kullanılan resimli kandil mesajlarını, en anlamlı en sevilen, en popüler mesajları haberimizde bulabilirsiniz. İşte huzur ve anlam dolu Berat kandili mesajları…

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, hadis-i şeriflerle özellikle önemi belirtilmiş bir gecedir. Borçtan kurtulma, temizlenme, arınma manalarına gelen Berat Kandili gecesini sevdiklerinize kandil mesajları atarak değerlendirebilirsiniz. İşte en özel ve en anlamlı Berat Kandili mesajları…

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2020

Mübarek Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu güzel günün başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

Bu gece Yüce Allah'tan dileme, talepte bulunma, bağışlanma ve kurtuluşa ermek için çok büyük bir fırsat. Bu geceyi güzel geçirebilmek dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Bugün, nefsimizi terbiye edip, vicdani bir muhasebe yaparak gönül bağlarımızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz bir gün olsun. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Berat Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum.

Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Bu geceyi hayırla geçirme dileğiyle…Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Rabbim cümlemizi, beraatini alanlardan eylesin inşallah. Hayalini kurduğunuz güzellikler sizi hayırlısı olup bulsun. Dualarınız kabul olsun, hem dünyanız hem ahiretimiz af ve afiyet içinde olsun.

Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, ellerimizi semaya, gönüllerimizi birbirimize açtığımız bu mübarek gün ve gecelerin tüm insanlığa, ülkemize bereket, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.

Ne güzel duadır: “Allahım, Senin benden başka merhamet edeceğin kulun çok, ama benim Senden başka af dileyecek kapım yok…” Bu mübarek günde, rabbimin kapısından çevirmediği kullarından olabilmek dileğiyle kandilimiz mübarek olsun…

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu günde, dualarda birleşmek dileğiyle Berat Kandilimiz ve cumamız hayırlı olsun inşallah

Bütün Müslüman aleminin BERAT KANDİLİ mübarek olsun Semaya açılıp dua eden elleriniz elbet ki boşa değildir. Yürekten istenen dualarınız kabul olsun dilerim.

Berat Kandilimiz ve Cuma’mız mübarek olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın; dualarımızı kabul eylesin.

”O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.” BeratKandili ve Cumanız hayırlara vesile olsun.

Büyük hayır ve iyiliklere ulaşmamız, şerlerin de uzak olması dileğiyle. Berat Gecemiz Mübarek olsun.

Ne güzel duadır: “Allahım, Senin benden başka merhamet edeceğin kulun çok, ama benim Senden başka af dileyecek kapım yok…” Bu mübarek günde, Rabbimin kapısından çevirmediği kullarından olabilmek dileğiyle kandilimiz mübarek olsun…

“Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (Rad/28) Ramazan'ın habercisi Berat Kandili’nin İslam alemine ve insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.

BERAT KANDİLİ NEDİR? ANLAM VE ÖNEMİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

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