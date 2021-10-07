Kangal köpekleri bu tesiste korunuyor

Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3 bin ziyaretçi ağırladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas’ta Meraküm mevkiine yapılan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi geçen aylarda ziyarete açılmıştı. Kangal köpeği ırkının korunması, daha iyi tanıtılması ve takibinin kurumsal olarak yapılması amacıyla kurulan merkezde 22 damızlık 30 yavru Kangal köpeği bulunuyor.

Köpeklerin bakımı büyük bir özenle yapılırken merkezde veteriner hekim de hazır bulunuyor. Vatandaşlar tarafından da beğenilen Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi yaz aylarında aylık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı. Havaların soğumasıyla ziyaretçi sayısı düşse de kente gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi Tesis Sorumlusu Doğan Aydın, “Bulunduğumuz yerin amacı kangal köpeğinin ırkını korumak, ırkını devam ettirmek. Şu anda damızlık 22 tane köpeğimiz, 30’a yakın da yavru köpeğimiz var. Bakımları, günlük sabah yemekleri, suları veriliyor, temizlikleri yapılıyor” dedi. (İHA)