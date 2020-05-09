Kanser araştırmacısı Doç. Dr Duygu sağ, corona virüsüne savaş açtı: Elimizdeki en büyük güç bağışıklığımız

“Çaresiz değiliz. İçimizde büyük bir güç var. Yapmamız gereken bunun farkına varmak ve kendi ordumuzun komutanı olmak. Aynı virüs kiminde hiç belirti göstermiyorsa bu farkı yaratan tek şey bağışıklık sistemimizdir.”

Aylardır corona virüsüy­le savaşan Türkiye, 11 Mayıs'ta kademeli olarak normalleşme adına ilk adımı atıyor. Ancak tehlike geçmiş değil; risk devam ediyor.

“250 binden fazla insanın yaşamına mal olan bu virüs nasıl oluyor da bulaştığı bir o kadar kişiye etki etmedi” sorusu geçen sürede en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ödüllü kanser savaşçısı Doç. Dr. Duygu Sağ, bu soruyu SÖZCÜ için yanıtladı, önemli bilgiler verdi.

HER GÜN TÜMÖRLERİ YOK EDİYORUZ

“Bağışıklık sistemimiz bizi 7/24 zararlı etkenlere karşı koruyan ordumuz. Milyarlarca hücrenin ahenk içinde çalıştığı muhteşem bir sistem. Biz farkına varmadan zararlı mikropları etkisiz hale geti­riyor, minik tümörleri yok ediyor.

Aynı virüs kiminde hiçbir belirti göstermezken kimini öldürüyorsa, bu farkı yaratan tek şey bağışık­lık sistemidir. Bizim corona virüsü karşısında çaresiz olmadığımızı gösteriyor. Tek yapmamız gereken kendi ordumu­zun komutanı olmak!”

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BOZMAYALIM YETER

“Herkesin aklındaki soru: Bağı­şıklık sistemimizi nasıl güçlendire­biliriz? Normal şartlarda zaten güç­lü. Bizi korumaya programlanmış. Yeter ki normal fonksiyonunu boz­mayalım.

Atalarımızı düşünelim. Yiyecek için her gün hareket edi­yor, güneş ışığı alıyor, taze sebze ve etle besleniyor. ‘An'da yaşıyor, kısa süreli strese maruz kalıyor, mağarasına girip uyuyor.

Buna göre şekillenmiş bağışıklık sistemi, günümüze uyum sağlamakta zor­lanıyor. Bağışıklık sistemimizin iyi çalışması için ‘öz'ümüze dönelim!

Taze besinlerle dengeli beslenelim, egzersiz yapalım, güneşin tadını çıkaralım, yeteri kadar uyuyalım, sigara içmeyelim. En önemlisi, stresle baş etmeyi öğrenelim.”

BİNAYI SAĞLAM TUT Kİ YIKILMASIN

“Bizi mikroplardan koruyan da kanserden koruyan da bağışıklık sistemimiz… Corona virüsü aşısı olduğumuzda aşının bizde nasıl çalışacağını belirleyen de ola­cak…

Bir gün bambaşka bir virüs çıktığında bizi koruyacak olan da bağışıklık sistemimiz. Depremin ne zaman ve hangi şiddette gele­ceğini bilemeyiz ama binamızı sağlam tutarsak hiçbir deprem bizi kolay kolay yıkamaz.”

DOÇ. DR. DUYGU SAĞ'DAN ‘MODERN DÜNYA' TESPİTİ: AŞIRI STRES SiSTEMi BASKILAR

“Siz nasıl hissederseniz, bağışıklık sisteminiz de öyle hisseder. Stresimizi kontrol altına alamazsak kendimize zarar veririz.”

Bağışıklık sistemi için gereken en önemli şeylerden biri de stres yönetimi. Doç. Dr. Duygu Sağ, “Virüslere karşı savaşan bağışıklık sistemi hücrelerini artıran aktiviteler nelerdir” sorusunu “Siz nasıl hisseder­seniz, bağışıklık sisteminiz de öyle hisseder” şeklinde yanıtlıyor.

Stresimizi uzun vadede kontrol altına alamaz ve kronikleşmesine izin verirsek bağışıklık siste­mimizin baskılanacağına, bize zarar vereceğine dikkat çeken Sağ, stresle başa çıkma yöntem­lerini ise şöyle anlatıyor:

GÜLÜMSEMEK İYİ GELİR

“Stressiz hayat kontro­lümüzde olmasa da stre­se verdiğimiz tepkileri kontrol etmek elimizde. Stresle başa çıkma yön­temlerini günlük hayatın parçası haline getirmek çok önemli. Meditasyon, yoga ve nefes teknikleri faydalı uygulamalar.

Bi­limsel araştırmalar gös­teriyor ki düzenli yapıl­dıklarında virüslere karşı savaşta bağışıklık siste­minin önemli hücreleri olan ‘NK Hücreleri'nin sayısı artıyor.

Ayrıca ruhumuzu doyuran her şey stresle baş etmeye yardımcı oluyor. Hobi, müzik, iyilik, şükretmek, iyimser bakış açısı ve bol bol gülümsemek, stres hormonu kortizol seviye­sini düşürüyor, mutluluk hormonu serotonini artırıyor. Bu da bağışık­lık sistemimizin normal çalışabilmesi ve hasta­lıklardan koruyabilmesi için çok önemli.”

TÜRKİYE'NİN GURURU OLMUŞTU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Duygu Sağ, Amerika'da 10 yılını bilimsel araştırmalarla geçirdikten sonra tersine beyin göçü programı ile Türki­ye'ye dönen başarılı bir biliminsanı. İzmir Biyo­tıp ve Genom Merkezi Araştırma Grup Lideri olan Sağ, kanserle savaşta bağışıklık sisteminin güçlen­dirilmesine yönelik çalışmala­rıyla iki yıl önce Bilim Kadınlar İçin Programı'nda 117 ülkeden 275 proje arasından ‘Uluslararası Yükselen Yetenek' ödülünü Paris'te almıştı.