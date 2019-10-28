Kanser hastası Dilara Sığırcı, vefat etti

Acı haberi alan Sığırcı’nın akrabaları ve arkadaşları, genç kadının tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde büyük üzüntü yaşadı.

Sanatçı Haluk Levent, Sığırcı’nın vefat haberini sosyal medya hesabından “Aylardır mücadele ediyordu. Dilara’yı yitirdik arkadaşlar. Başımız sağolsun” paylaşımıyla duyurdu.

“O KIZ BİZİM KIZIMIZ ARTIK… TÜM GELECEĞİNİ OLUŞTURACAĞIZ”

Levent, Sığırcı’nın 5 yaşındaki kızını merak edenlere ise şöyle seslendi; Herkes aynı şeyi soruyor. “Ailenin durumu çok kötüydü. Kızı ne olacak?” diye.. O kız bizim kızımız artık. Tüm geleceğini oluşturacağız. Sizin gönlünüz ferah olsun.”

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Sığırcı’nın yarın memleketi Selçuk’ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. AJANSLAR