Kansere karşı renkli beslenin

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı: “Bilimsel araştırmalara göre farklı renklerde sebze ve meyve tüketmek başta kanser olmak üzere kalp ve şeker gibi hastalıklardan korur” dedi ve bu konuda şunları söyledi

Öncelikle şunu bilmekte fayda var, tek başına hiçbir besin kanseri önlemiyor; ancak doğru bileşimler fark yaratabiliyor. Tabağımızdaki besinlerin üçte ikisini bitkisel kaynaklardan, üçte birini hayvansal kaynaklardan seçmemiz ise kanserden korunmanın ilk adımı olarak öne çıkıyor. Mevsiminde olmak üzere meyve ve sebzeler kanserle mücadele için zengin besin kaynaklarıdır. Diyetimiz ne kadar farklı gıdayı barındırırsa ihtiyacımız olan makro ve mikro besinleri alma şansımız o kadar artar. Her gün olabildiğince farklı çeşitte gıda tüketilmelidir. Üstelik gıdaların renkleri ne kadar farklı olursa, o kadar fazla antioksidan, vitamin, mineral ve fitobesin almış oluruz.

SEBZE VE MEYVE İYİLEŞTİRİR

Sebze ve meyvelerin kanseri önlediğine ait birçok araştırma vardır. Sebze ve meyvelerin içinde insan vücudu için gerekli olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral, lif, antioksidan ve antikanserojen birçok besin maddesi bulunur. Sebze ve meyveler kanseri önleyebildiği gibi daha çok sebze ve meyve tüketen kanser hastalarının da daha uzun yaşadığı bilinen bir gerçektir. Özellikle bazı sebze ve meyve grupları içlerinde birçok güçlü kanser savaşçısı bol miktarda besin maddesi içerir. Turpgiller, alyum sebzeleri (yani soğangiller-sarımsak, arpacık soğanı, frenk soğanı, taze soğan, kırmızı soğan, kuru soğan, pırasa gibi sebzeler) ve dutsu meyveler bunların en başında gelir. Öte yandan gökkuşağını oluşturan her renkte sebze ve meyveyi yemek genel sağlık açısından ve kanser açısından çok önemlidir. Her renk; kanserle savaşta başka bir besine karşılık gelir. İşte onlar;

BU MADDELERE DİKKAT!

4 Kırmızı (likopen): Domates, karpuz, greyfurt, kırmızıbiber

4 Turuncu (beta karoten): Havuç, portakal, bal kabağı, tatlı patates

4 Sarı (lutein): Kavun, mısır, limon, portakal, nektarin

4 Yeşil (lutein zeaksantin): Ispanak, brokoli, Brüksel lahanası

4 Mavi, mor (antosiyanin): Yaban mersini, mor lahana, patlıcan

4 Beyaz (allicin, selenyum): Sarımsak, karnabahar, pırasa, mantar

ORGANİK OLANI TERCİH EDİN

Organik sebze ve meyveler geleneksel olarak yetiştirilenlere göre 3'te 1 oranında daha az tarım ilacı içerir. Bunun sebebi geçmişteki toprak kirlenmesi ve geleneksel tarım yapan komşu çiftliklerden rüzgar ve hava akımlarıyla pestisitlerin (tarım ilaçları) bulaşmasıdır. Bitkilere uygulanan pestisitlerin çok azı zararlılara ulaşırken, geri kalan büyük kısmı havaya, nehirlere ve diğer canlılara ulaşmaktadır. Ulusal Bilimler Akademi'sine (NAS) göre günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin yüzde 80'inden fazlası potansiyel kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır.

İŞTE EN FAZLA PESTİSİT İÇEREN GIDALAR

– Şeftali

– Vişne

– Elma

– Lahana

– Dolmalık Biber

– Marul

– Kereviz

– Üzüm

– Nektarin

– Havuç

– Çilek

– Armut