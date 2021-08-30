Kanseri yendi, SMA’lı çocuklara umut oluyor

Ankara'da yaşayan Büşra Karahan, geçen yıl yakalandığı meme kanserini yendi. Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası çocuklara şifa olmak için harekete geçti. Büyük emeklerle yaptığı el işlerini satarak, yardım bekleyen bebeklerin tedavi masrafları için bağışladı.

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Ankara’da kamu bankasında pazarlama yetkilisi olarak çalışan Büşra Karahan, geçen yıl göğsünde fark ettiği kitle sonucu hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede Karahan’ın meme kanseri olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan Karahan, kemoterapi ve ilaç tedavisiyle hastalığı 9 ay sonra yendi.

Sağlığına kavuşan ve ilaç tedavisi devam eden Karahan, sosyal medyada SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyalara destek olmak için evinde punch nakışı ile çeşitli ürünler yapmaya başladı. Ürünleri kendi hesabı üzerinden satan Karahan, elde ettiği geliri de SMA’lı çocukların ailelerine bağışlıyor.

“DESTEK BULUNMAYA ÇALIŞIYORDUM FAKAT YETEMİYORDUM”

Karahan, “İnternet üzerinden punch nakışını izledim. Gerekli malzemeleri alıp hemen başladım. Bu süreçte bir şeyler üretiyor olmak bana iyi geldi. Instagram hesabımdan tedavi sürecimi de paylaşarak biraz daha rahatladım. Tedavim devam ederken sosyal medyada ürünlerin görsellerini paylaştım. Bu sırada ayrıca hepimizin farkında olduğu SMA’lı bebeklerimize rastladım. Bir süredir maddi destekte bulunmaya çalışıyordum fakat yetemiyordum. Ürettiklerimi satarak bebeklerimize destek olmaya başladım” dedi.

“YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Karahan, bugüne kadar 100’ün üstünde ürün sattığını ifade ederek, “Bu süreçte kendime ‘İyilik için üret’ diye slogan belirledim. Bu süreçte ‘destek vermek isteyip ne yapacağım’ diyenler için bebeklerin yardım dükkanlarından ürün alarak ya da bir şeyler üretiyorlarsa bağışlayarak yardım edebilir. Paylaşmak, birilerinin sesini duyurmak bile önemli. Yardım etmeye devam edeceğim” diye konuştu. (DHA)