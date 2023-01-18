Kanseri yenen 85 yaşındaki Jane Fonda uzun yaşama sırrını açıkladı

Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığını yendiği haberiyle hayranlarını sevindiren ünlü aktris Jane Fonda, uzun yaşama sırrını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Eylül 2022’de kanser olduğunu açıklayan Oscar ödüllü ünlü oyuncu ve aktivist Jane Fonda, aralık ayında iyileşme sürecine girdiğini duyurarak hayranlarına müjdeli haberi vermişti.

Non-Hodgkin lenfoma tedavisi sona eren 85 yaşındaki ünlü isim, fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu açıkladı.

Bir markanın reklam kampanyasında yer alan Fonda, “Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam, yaşımı hissetmiyorum” dedi.

Egzersizin olumlu etkilerini vurgulayan aktris, sağlıklı kalmak için hala “Jane Fonda ile Egzersiz” videolarındaki egzersizleri yaptığını söyledi. Fonda, “Bugün hala geçerli çünkü gerçekten işe yarıyor. Şu anda 85 yaşındayım ve tüm antrenmanı tek başıma yapamıyorum, ancak aynı hareketleri her gün daha yavaş ve daha az ağırlıkla gerçekleştiriyorum.” diye ekledi.

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