Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı

Temmuz ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen, 15 ülkeden 500 sporcunun katıldığı Onkoloji Olimpiyatları’nda, Türkiye’yi Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) desteğiyle tedavi görerek iyileşen LÖSEV üyesi 10 sporcu temsil etti.

Dört gün süren olimpiyat yarışmalarında sporcular koşu, yüzme, satranç, futbol, masa tenisi dallarında mücadele etti. Yarışmalarda LÖSEV’li sporcular 4 branşta 2’si altın toplam 11 madalya aldı.

İki buçuk yaşında lösemi hastalığına yakalanan ve yaklaşık 3 sene süren tedavisi sürecinde, öğrencisi olduğu Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı Nadide İlkokulunda hocalarının teşvik etmesiyle başladığı yüzme sporuyla hastalığını yenen Berat Eren Kahya, olimpiyatlarda büyük bir başarı elde ederek, Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

“TÜM GÜCÜMLE YÜZDÜM VE BİRİNCİ OLDUM”

Türkiye’yi Moskova’da başarıyla temsil eden Berat Eren Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme sporunun kendisine ruhen ve bedenen çok faydalı olduğunu belirtti.

Yarışmalara katılacağını öğrenince çok heyecanlandığını, Moskova’ya gidince heyecanının daha da arttığını anlatan Berat, “Ya madalya alamazsam diye korkuyordum çünkü ailem hep diyordu ‘Sen iyi yüzüyorsun.’ diye. Bunu yarışmada gösteremezsem utanacaktım. Orada tüm gücümle yüzdüm ve birinci oldum. Altın madalya aldığım için çok mutlu oldum, çok gurur duydum çünkü Türk bayrağımızı dalgalandırıyordum.” diye konuştu.

“BOĞULACAĞIM DİYE KORKTUM”

Anaokulundayken bazı spor dallarına ilgi duyduğunu belirten şampiyon sporcu Berat, “Ancak yüzmeyi bilmediğim için boğulacağım diye korkuyordum. İlkokul üçüncü sınıfta hocalarım yüzmeyi öğretti. Ben de çok keyif almıştım.” dedi.

Beden eğitiminin tavsiyesiyle bir kulübe yazıldığını, daha sonra Kocaeli’de düzenlenen yüzme yarışmalarında madalyalar aldığını aktaran Berat, Rusya’daki yarışmalara ferdi katıldığını söyledi.

Berat, yüzmede dünya birinciliğini kazanmak ve farklı dallarda da aynı başarıyı göstermek istediğini, okçuluk, güreş ve atletizm de yaptığını dile getirerek, “Türkiye’ye geldiğimde ailem kazandığım başarıdan dolayı çok sevindi, sarıldılar ve beni tebrik ettiler. Arkadaşlarım da tebrik etti, sosyal medya mesajlarıyla kutladılar. Benim yaşımdaki çocuklara tavsiyem, mutlaka spor yapsınlar. Tüm spor dallarını denesinler.” şeklinde konuştu.

Yüzerken çok mutlu olduğunu belirten Berat, yüzmede toplam 10 madalya kazandığını, atletizmde de madalyalarının olduğunu sözlerine ekledi.

“BAŞARMAK BERAT’A ÇOK İYİ GELDİ”

Anne Fatma Kahya (42) da Berat’ın çok sağlıklı bir çocuk olduğunu ancak 2,5 yaşında lösemi teşhisi konulduğunda adeta dünyanın başlarına yıkıldığını söyledi.

LOSEV’in desteğiyle Berat’ın Ankara’da 10 ay hastanede yatarak tedavi gördüğünü, 2 yıl boyunca kontrollerinin devam ettiğini, daha sonra hastalığını atlattığını anlatan Fatma Kahya, “Bir şeyleri başarmak Berat’a için çok iyi geldi. Spor yapınca beden sağlığı da yerine geldi. Öz güveni arttı.” ifadelerini kullandı.

Altın madalya kazandığı için oğluyla gurur duyduğuna değinen Fatma Kahya, “Türk bayrağı ile kürsüye çıktığını görünce gözyaşlarımızı tutamadık, onurlandık. Bundan sonraki spor yaşantısını destekliyoruz. Her zaman arkasındayız.” dedi.

“HASTALIĞI YENMESİNDE BÜYÜK ETKİSİ OLDU”

Baba Ali Kahya (42) oğlunun başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

“Burada büyük bir başarı elde ederek altın madalya kazandı. Bayrağımızı orada dalgalandırdı. Çok mutlu olduk. Lösemi tedavisi süreci çocuklar için gerçekten zor bir dönem. Oğlumun başta yüzme olmak üzere diğer branşlarda spor yapması, lösemiyi atlatmasında çok büyük etken oldu.”

Yüzme hocası Burak Uzuner ise anaokulundan itibaren 9 yıllık süreçte öğrencisi olan Berat’ın hastalığını atlattığını, bununla beraber yüzme ve atletizmde çok başarılı bir sporcu olduğunu aktardı.

AA