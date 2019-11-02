Kanserin düşmanı: İmmünoterapi

Yavuz ALATAN/ANKARA



İmmünoterapinin akciğer, böbrek gibi 20'den fazla kanser türünün tedavisinde kullanıldığını anlatan Memorial Hastanesinden Prof. Demirci, yeni nesil tedavi yöntemi olan immünoterapi ile kanser hastalığında başarılı sonuçlar elde edildiğini belirterek şunları söyledi: ‘'Kemoterapi ve hedefe yönelik akıllı tedavilere göre çok daha az yan etki gösteren immünoterapinin etkisi daha kalıcı ve başarı şansı da daha yüksek oluyor. Akciğer, böbrek gibi 20'den fazla kanser türünün tedavisinde kullanılan immünoterapi, artık meme kanseri için de kullanılmaya başlandı. İmmünoterapi, özellikle metastatik kanserlerde sağkalım süresini uzatıyor''

ASKER HÜCRE

İnsanın bağışıklık sisteminde bulunan ve ‘'Asker hücre'' olarak tanımlanan T hücrelerinin, kanserli hücreleri yok ettiğini vurgulayan Demirci, ‘'Bir grup kanserli hücre ise bu saldırılardan kurtularak, T hücresine karşı direnç gösterip, bağışıklık sistemini baskılamaktadır. İmmünoterapi tedavisi, bağışıklık sistemi üzerindeki bu baskıyı ortadan kaldırarak, asker T hücrelerinin kanseri yok etmesini sağlamaktadır. Bağışıklık sisteminin, kanserli hücrelerle savaşması için uyarıcı etki göstermektedir” dedi.

İmmünoterapi tedavisinin kemoterapi ve hedefe yönelik akıllı tedavilere göre çok daha iyi yanıtlar sağladığını da açıklayan Prof. Dr. Demirci, şöyle devam etti: “İmmünoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik akıllı tedavilere göre daha kolay tolere edilebilir yan etkiler göstermekte. Kemoterapide hastalar bulantı, kusma, saç dökülmesi, kan değeri düşmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi yan etkiler yaşamakta. İmmünoterapi'de ise bu yan etkiler çok azalmakta; ishal, cilt döküntüleri, endokrin bozukluklar gibi daha hafif yan etkiler ortaya çıkmaktadır.”