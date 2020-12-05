Kanserle mücadele eden genç müzisyen, coronaya yenildi

İzmirli müzisyen Berkay Büyük’e dört ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavi için özel bir hastaneye sevk edilen Büyük, burada corona virüsüne yakalandı. Kanser tedavisinin yanı sıra corona tedavisi de görmeye başlayan Büyük, geçen günlerde yaşamını yitirdi. Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verilen Büyük’ün ölümü ailesi ile sevenlerini yasa boğdu.

“DURMADAN ÇALIŞIRDI”

Baba Basri Büyük, oğlunun müziğe 10 yaşında başladığını anlatarak, şunları söyledi:

“Oğlumuza göbek adını ‘Cahit’ vermiştik. Müzik aşkı belki de Cahit Berkay adından geldi. 10 yaşında yeteneğini fark edince, amatör bir org aldık, çalmaya başladı. Düğünlere gitmeye başladı. Balkan müziğini ilerletti. Yugoslavya’ya giderek orada da müzik bilgisini genişletti. Durmak bilmiyordu, yorulmadan çalışırdı. Yerel bir kanalda Balkan müzikleri üzerine program yaptı. İzmir onu tanıdı. Çevresi genişledi. Müzik onun ayrılmaz bir parçasıydı.”

Diğer oğlu Berkcan’ın engelli olduğunu söyleyen Basri Büyük, “Berkcan büyük yıkım yaşadı. Küçük yaştayken beyinciğinde tümör saptandı ve 5 yaşına geldiğinde bu tümör alındı. Hastalığı nedeniyle kısmi felç geçirdi, kemoterapi gördü. En büyük destekçisi ağabeyiydi. O da yıkıldı” diye konuştu. (DHA)