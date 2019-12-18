Kanserli memenin belirtileri nelerdir?

Meme kanserinin en belirgin semptomlarından biri meme dokusunda bir şişlik veya kitledir. Kadınların pek çoğu bu şişliği fark ederek doktora başvurabilir ve en önemlisi de meme başındaki değişikliklerden kadınlar haberdar olmalı ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar.

Farklı meme kanseri tipleri ile ilgili çeşitli semptomlar ortaya çıkar. Örneğin, süt kanallarında oluşan invaziv duktal karsinom (IDC) hissedeceğiniz belirgin bir göğüs yumruğuna neden olabilir. Süt üreten bezlerde oluşan invaziv lobüler karsinom (ILC) memede kalınlaşmaya neden olabilir.

MEME KANSERİNİN ERKEN İŞARETLERİ

Meme tümörlerinin belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Bazı yaygın meme kanserinin erken uyarı işaretleri şunlardır:

-Göğüs biçiminde büyüklük veya değişim

-Memenin herhangi bir yerinde ağrı

-Bir, veya iki memede şişme, kızarıklık veya diğer görünür farklılıklar gibi cilt değişiklikleri

-Meme başında akıntı

İstilacı meme kanserine daha spesifik semptomlar şunlardır:



-Meme renginde değişim

-Tahriş olmuş veya kaşıntılı göğüsler

-Meme derisinde dökülme veya soyulma

-Meme derisinin çukurlaşması veya kızarması (portakal benzer bir cilt oluşumu)

Memedeki cilt dokusundaki değişiklilere egzama gibi cilt rahatsızlıkları neden olabilir ve şişmiş lenf düğümleri memedeki enfeksiyondan veya başka bir hastalıktan meydana gelebilir. Bu değerlendirme için doktora görünmek, fark ettiğiniz bir şeyin endişe kaynağı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.