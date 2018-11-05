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Kanuni’nin şiirleri Aylin Şengün Taşçı’nın sesinden…
Kanuni’nin şiirleri Aylin Şengün Taşçı’nın sesinden…
Kanunî Sultan Süleyman'ın Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirler, ilk kez ünlü sanatçı Aylin Şengün Taşçı tarafından seslendirilecek.
Yaşam 5 Kasım 2018 - 07:24

Kanun sanatçısı Ateş Karaduman tarafından bestelenen, Prof. Dr. İskender Pala’nın ‘Muhteşem Şair Muhibbi” kitabında yer alan şiirler, Taşçı'nın kadife sesiyle sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Tarihimize damga vurmuş büyük siyaset adamlarının sanata gösterdikleri ilgi ve değere dikkat çekmek amacıyla hazırlanan proje konser, 8 Kasım Perşembe akşamı saat 20.30’da Bayrampaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

aylin

Bu özel proje aynı zamanda günümüz kültür-sanat çevresinde Kanunî’ye ait şiirleri gündeme getirerek geçmiş ve gelecek arasında musiki aracılığıyla bir bağ kurma amacını da taşıyor.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen konser halka açık ve ücretsiz olacak.

Son güncelleme: 11:09 - 05.11.2018

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