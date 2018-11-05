Kanuni’nin şiirleri Aylin Şengün Taşçı’nın sesinden…

Kanun sanatçısı Ateş Karaduman tarafından bestelenen, Prof. Dr. İskender Pala’nın ‘Muhteşem Şair Muhibbi” kitabında yer alan şiirler, Taşçı'nın kadife sesiyle sanat severlerin beğenisine sunulacak.
Tarihimize damga vurmuş büyük siyaset adamlarının sanata gösterdikleri ilgi ve değere dikkat çekmek amacıyla hazırlanan proje konser, 8 Kasım Perşembe akşamı saat 20.30’da Bayrampaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Bu özel proje aynı zamanda günümüz kültür-sanat çevresinde Kanunî’ye ait şiirleri gündeme getirerek geçmiş ve gelecek arasında musiki aracılığıyla bir bağ kurma amacını da taşıyor.
Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen konser halka açık ve ücretsiz olacak.