Kanye West ABD Başkan adaylığını açıkladı ama başvuruları kaçırdı

Kanye West'in geçen gün ABD Başkanı olmak için adaylığını açıklaması gündeme otururken, bugün de tüm başvuruları kaçırması sosyal medyanın diline düştü. Kanye, 3 Mart, 11 Mayıs, 26 Mayıs ve 1 Haziran'daki başvuruları kaçırdı. Şimdi son bir şansı kaldı...

Dünyaca ünlü tasarımcı ve rap şarkıcısı Kanye West, yaptığı bir açıklama ile ABD Başkan adayı olacağını söyledi, hatta Elon Musk da dahil olmak üzere pek çok kişi adaylığını desteklediğini belirtti. Ne var ki, Kim Kardashian'ın eşi, West, ABD Başkanı olabilmek için yapılması gereken en önemli şeyi, başvuru yapmayı unuttu.

Hala Federal Seçim Komisyonu’na kayıt yaptırmayan 43 yaşındaki West, 3 Mart'taki Kuzey Carolina, 11 Mayıs'taki Teksas ve 26 Mayıs'taki New York, 1 Haziran'daki New Mexico adaylık başvurularını kaçırdı. Ünlü rap'çi elini çabuk tutmazsa temmuz ayında, Florida, Güney Carolina, Missouri, Michigan ve Colorado gibi eyaletlerdeki başvuru tarihlerini de kaçıracak. Üstelik kayıt yaptırmasının ardından West'in bir kampanya platformu sunması ve kasımdaki seçimde bağımsız aday olarak oy pusulasına girebilmesi için de binlerce seçmen imzası toplaması gerekiyor.