Kanye West ABD Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

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Onu her ne kadar ilginç tasarımlarıyla ve şarkıcı kimliğiyle tanısak da, Kanye West polikita konusunda da Twitter’da fenomen olmuş durumda. Genelde insanlar tarafından ‘Saçma’ bulunan bu açıklamalar zaman zaman başına da iş açmıyor değil. Bir ara Donald Trump ile atışan Kanye West geçtiğimiz günlerde Power 92 Chicago'daki DJ Pharris ile bir radyo röportajı yaptı. İlginç açıklamalar yapan West, 2020’deki başkanlık seçimleri için aday olmayı düşündüğünü belirtti.

“Bunu yapmaya karar verirsem, yapacağım, denemeyeceğim” diyen tasarımcının aday olduğu takdirde partisinin isminin ne olacağı da soruldu. Gelen cevap ise bir hayli ilginçti; ‘The Birthday Party’…

Röportaj sırasında söz tabii ki Donald Trump’a da geldi. Başkanın gazetelere müdehalesi iddiası, ABD’nin mevcut ekonomik politikasına destek veren bazı potansiyel politika kararları da konuşuldu. Başkanla arasına mesafe koyan Kanye, yaptığı politikayı desteklemediğini ve onunla aynı fikirde olmadığını belirtti.

Kanye West sağlık konularında da ilginç açıklamalarda bulundu. Başkan olduğunda “Tıp endüstrisinin geliştiğinden emin olacağım” diyen West, “Birinin her iki tarafa ait olamayacağını söylemesi, çete olmanın modern bir fikri gibi. Bu bir ayrımcılıktır ve biz bu ayrımcılığı düşünmek zorunda değiliz. Biz orduyu düşünmeliyiz, çünkü biz tek ırk, tek kişi ve tek bir medeniyetiz” dedi. Bakalım 2020’de Oval Ofis’te Kanye West’i başkan olarak görebilecek miyiz?