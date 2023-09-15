Kanye West, Berlin’in meşhur Türk dönercisinde kuyruğa girdi

Son dönemin tartışmalı müzisyenlerinden Kanye West, Almanya'nın başkenti Berlin'de döner kuyruğunda görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Kız arkadaşı Bianca Censori ile Avrupa’da tatil yapan ABD’li rapçi Kanye West, Almanya’nın başkenti Berlin’de görüntülendi…

Berlin’deki meşhur Türk dönercilerden Mustafa’s Gemüse’de uzun kuyruğa aldırış etmeyen West ve Censori, döner yemek için bir süre sırada bekledi. Beklemenin sonunda dönerine kavuşan 46 yaşında West daha sonra yakınlardaki bir bankta döneri yedi.

Censori ise sosisli sandviç tercih ederken, Kreuzberg’de West’i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Almanya’nın çok okunan bulvar gazetelerinden Bild’e konuşan görgü tanıkları, “West ve arkadaşları Perşembe günü saat 14.30 sularında kuyruğa girdiler. Yaklaşık yarım saat beklediler. Yanındakilerle birlikte toplam dört kebap söylediler” dedi.

Alman medyası, West’in dönerin içinde soğan istemediğini de yazdı. Haberlerde, West’e öncelik verilmesi talebinde bulunulduğu fakat dönercilerin bu talebi reddederek “Herkes sırasını beklemeli” dediği de öğrenildi.

West’i tanıyanlar, ünlü şarkıcının yanına giderken, West’in fotoğraf çekilme taleplerini reddettiği ve sürekli sevgilisiyle konuştuğu ya da telefonuna baktığı da belirtildi. Grubun daha sonra Berlin’deki bir gece kulübüne gittiği öğrenildi.

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