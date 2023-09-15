HAYAT
Abone Ol

Kanye West, Berlin’in meşhur Türk dönercisinde kuyruğa girdi

Son dönemin tartışmalı müzisyenlerinden Kanye West, Almanya'nın başkenti Berlin'de döner kuyruğunda görüntülendi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kanye West, Berlin’in meşhur Türk dönercisinde kuyruğa girdi

Kız arkadaşı Bianca Censori ile Avrupa’da tatil yapan ABD’li rapçi Kanye West, Almanya’nın başkenti Berlin’de görüntülendi…

Berlin’deki meşhur Türk dönercilerden Mustafa’s Gemüse’de uzun kuyruğa aldırış etmeyen West ve Censori, döner yemek için bir süre sırada bekledi. Beklemenin sonunda dönerine kavuşan 46 yaşında West daha sonra yakınlardaki bir bankta döneri yedi.

Censori ise sosisli sandviç tercih ederken, Kreuzberg’de West’i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Almanya’nın çok okunan bulvar gazetelerinden Bild’e konuşan görgü tanıkları, “West ve arkadaşları Perşembe günü saat 14.30 sularında kuyruğa girdiler. Yaklaşık yarım saat beklediler. Yanındakilerle birlikte toplam dört kebap söylediler” dedi.

Berlin’in ünlü dönercisi Mustafa’s Gemüse’de kuyruğa giren Kanye West, soğansız dürüm istedi.

Alman medyası, West’in dönerin içinde soğan istemediğini de yazdı. Haberlerde, West’e öncelik verilmesi talebinde bulunulduğu fakat dönercilerin bu talebi reddederek “Herkes sırasını beklemeli” dediği de öğrenildi.

West’i tanıyanlar, ünlü şarkıcının yanına giderken, West’in fotoğraf çekilme taleplerini reddettiği ve sürekli sevgilisiyle konuştuğu ya da telefonuna baktığı da belirtildi. Grubun daha sonra Berlin’deki bir gece kulübüne gittiği öğrenildi.

Kanye West skandal görüntülerden sonra o şirketin kara listesindeİlginizi ÇekebilirKanye West skandal görüntülerden sonra o şirketin kara listesindeSebebi açık kıyafetler: Kanye West'in eşi para ve hapis cezası alabilirİlginizi ÇekebilirSebebi açık kıyafetler: Kanye West'in eşi para ve hapis cezası alabilirAdidas, Kanye West'in ayakkabılarından kazandığını bağışladıİlginizi ÇekebilirAdidas, Kanye West'in ayakkabılarından kazandığını bağışladı
X Reklam