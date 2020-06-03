Kanye West eski korumasını 10 milyon dolarlık dava ile tehdit etti

Geçen ay Kanye West'in eski koruması, ünlü rapçi hakkında olumsuz bir röportaj vermiş ve 'Kaprisli, pinti, egolu' demişti. West bu açıklamalardan sonra eksi korumasını 10 milyon dolarlık dava açmakla tehdit etti...

ABD’li rapçi Kanye West’in eski koruması Steve Stanulis, geçen ay Hollywood Raw adlı bir podcast’e konuk oldu ve ünlü isim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. West’in saçma kuralları olduğunu belirten Stanulis, “Sizden sokakta yürürken kendisinden 10 adım geride olmanızı ister. Çalışılması en zor kişi. Kaprisli, egolu, bahşiş konusunda pinti. Asla onunla bir daha çalışmak istemem” demişti.

Bu açıklamalar West’i çok sinirlendirse de bir süre sessizliğini korudu. Yakın zamanda eski korumasına bir mesaj veren Kanye West “Konuşmaya devam edersen gizlilik sözleşmesine uymadığın için 10 milyon dolarlık dava açarız” diyerek açıkça tehditte bulundu…