Kanye West Mary operası için kendini gümüş rengine boyadı alay konusu oldu

Ünlü rapçi Kanye West, son birkaç yıldır kendini dine adadı. Önce Sunday Service adında bir koro kuran West, her pazar ayin düzenlemeye başladı. Ardından kendi kilisesini açmaya karar veren West, şimdi de Meryem Ana’nın hayatının anlatılacağı Mary adında bir opera sergilemeye hazırlanıyor.

Operanın provaları için, kendi de dahil olmak üzere tüm Sunday Service ekibine tek tip gümüş rengi elbise giydiren ve vücutlarını gümüş rengine boyayan West’i görenler tanımakta zorlandı.

42 yaşındaki yıldız baştan ayağa gümüş rengindeki kostümüyle dikkat çekerken, sosyal medyaya da alay konusu oldu. Gerek Instagram gerek Twitter dünden bu yana West’i konuşuyor ve onu pek çok karaktere benzettiler…

