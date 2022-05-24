Kanye West, McDonald’s ambalajını yeniden tasarladı

Sansasyonel isim Kanye West; Mogul, Gap ve Adidas'tan sonra bu defa da McDonald's ile bir araya geldi. West, tasarım marifetlerini ünlü fast-food zinciri için konuşturdu.

Sozcu.com.tr

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McDonald’s, gıda ambalajlarının görünümünü yeniden tasarlamaya karar verdi. Bu yenilemede de MUJI endüstri tasarımcısı Naoto Fukasawa ile birlikte West çalıştı. Ünlü rapçi hazırladığı tasarımı Instagram profilinden de paylaştı.

West, yeni tasarımla birlikte “McDonald’s ambalajını yeniden tasarlamak için efsanevi MUJI endüstriyel tasarımcı Naoto Fukasawa ile birlikte çalışıyoruz” diye yazdı.

West’in McDonald’s ambalajını yeniden tasarlaması, şarkıcının Twitter’da fast-food restoranlarından en sevdiğinin McDonald’s olduğunu yazmasından sonra pek de şaşırtıcı değil. West, markanın bu yılki Super Bowl reklamında da görülmüştü.

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