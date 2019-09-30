Kanye West son albümüyle Hristiyanların tepkisini çekti

Kim Kardashian’ın eşi Kanye West, yakında Jesus is King adını verdiği yeni albümünü piyasaya sürecek. ‘Dini değerleri kullanıyor’ diye linç edilen Kanye, 2013 yılında çıkardığı ‘Yeezus’ albümündeki ‘Ben tanrıyım’ şarkısından sonra da tepki çekmişti.

Hristiyanların bir çoğu Kanye West’in Hristiyanlık dili ile basitleştirdiğini bu nedenle insanların Hristiyanlık ile dalga geçtiğini söyleyerek tüm dünyada dört gözle beklenen albümü almayacaklarını söyledi.

Önümüzdeki hafta Pazar günü kilisede yapılacak ayin sonrası albümü piyasaya süreceği söylenen Kanye için, Hristiyan doğmasına rağmen Hristiyanlık ile ilgisi olmadığını, pazar ayinlerini de diğer bir çok ünlü insan gibi göz önünde bulunmak için yaptığını belirtti. Bazıları da Kanye’nin sırf albümlerinin iyi satması için Hristiyan dininin değerlerini kullandığını söyleyerek tepki gösterdi.