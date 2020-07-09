Kanye West’e başkan adayı olmasını Elon Musk söylemiş

Kanye West, Forbes dergisine verdiği röportajda, Elon Musk'un başkanlık adaylığı için kendisini yönlendirdiğini, destek verdiğini söyledi. West, Musk ile yıllardır başkanlık adaylığını konuştuklarını da belirtti.

Kanye West’in ABD Başkanlığı için adaylığını açıklaması üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Forbes Dergisi’ne konuşan ünlü rapçi ve tasarımcı West, milyarder dahi olarak anılan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'un en büyük destekçisi olduğunu ve ondan tavsiye aldığı söyledi. Elon Musk ile yıllardır adaylık konusunu konuştuklarını söyleyen West, “Elon Musk’la yıllardır bunu konuşuyoruz. Ona uzay programımızın başında olmasını teklif ettim” dedi.

West ayrıca kendisine inanmayanlara da cevap verdi. Adaylık açıklamasına rağmen henüz başvuru yapmamasından dolayı eleştirilen ve yeni albümünün tanıtımı için bunu yaptığını belirtenlere de “Albümümü ücretsiz veriyorum” dedi…