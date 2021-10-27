Kanye West’in başı Yeezy markasıyla dertte

Kanye West'in giyim markası bu sefer nakliye gecikmeleri nedeniyle mahkemeye gidiyor. Eyalet, Yeezy'nin 30 gün içinde ürünleri gönderemediğini ve Kaliforniya'nın iş kodunu ihlal ettiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanye West’in giyim markası Yeezy, cuma günü Kaliforniya Eyaleti’nden yasa dışı nakliye gecikmeleri iddiasıyla açılan bir dava ile gündemde.

California, Yeezy’nin ürünleri otuz gün içinde göndermeyerek ve tüketicilerine yeterli gecikme bildirimi sağlamayarak eyaletin iş kodunu ihlal ettiğini söyledi.

California’nın iş kodu, bir şirketin çevrimiçi olarak sipariş ettiği ürünleri 30 günlük bir süre içinde göndermezse, geri ödeme yapması, eşdeğer veya daha üstün ikame mallar göndermesi ve müşteriye yazılı bir gecikme bildirimi göndermesi gerektiğini belirtiyor.

Californiya limanlarında yoğunlaşan tedarik zinciri krizi, ülke genelinde aksamalara neden olmaya devam ediyor.

ADIDAS İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

West, Yeezy’nin sevkiyat gecikmeleri yaşayıp yaşamadığı konusunda yorum yapmadı. Yeezysupply.com ise müşterilere siparişinizin işlenmesi için 2-3 iş günü ve kargoya verilmesi için 3-5 iş günü beklenmesi gerektiğini söylüyor.

West, Yeezy kıyafetlerini satmak için Adidas ile işbirliği yaparken, Adidas davada sanık olarak gösterilmedi.

Bununla birlikte, Adidas web sitesinde sevkiyat süreleri hakkında bir sorumluluk reddi beyanı da bulunuyor: “Coronavirüsünün etkisi ve yürürlükteki zorunluluklar nedeniyle, siparişinizde bir nakliye gecikmesi yaşanabilir.”

Ağustos ayında, Adidas’ın Finans Direktörü Harm Ohlmeyer gazetecilere, bir Financial Times raporuna göre, tedarik zinciri kısıtlamalarının spor giyim markasına yıl sonuna kadar 580 milyon dolara mal olabileceğini söylemişti.

WEST’İN MARKASI DAHA ÖNCE DE MAHKEMELİK OLDU

Bu, West’in markasının mahkemeye ilk kez götürülüşü değil. Nisan ayında perakende devi Walmart, Yeezy’nin logo tasarımının perakende devinin logosuna çok benzediğini savunarak ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine şikayette bulundu.

Insider’dan Grace Kay’in daha önce haberine göre, bu tartışmadan birkaç ay sonra da West, Walmart’ı Yeezy ayakkabılarının neredeyse ayırt edilemez taklitleri nedeniyle dava etti.

İlginizi Çekebilir Ünlü şarkıcı Kanye West'in Yeezy ayakkabısı 1.8 milyon dolara satıldı