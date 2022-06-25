Kapadokya güzelleri
Nevşehir'in Göreme beldesinde ikinci kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden güzeller katıldı. 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'nda Kanadalı Angel Bhathal birinci oldu.
İlki 2019 yılında yapılan Miss Capadocia Güzellik Yarışması’nın 2’ncisi dün Göreme Perili Ozanlar Vadisi’nde yapıldı.
Göreme Perili Ozanlar Vadisi’nde düzenlenen Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışma direktörü Yulıa Pavlıkova, “Kapadokya bölgesinin böyle muhteşem ortamında seçici kurulumuz 30 finalist arasından en güzel olanı seçerek birincilik tacını takacak” dedi.
Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması’nın Türkiye organizatörü Serkan Cepheci de “Bu tür organizasyonlarla ülkemizin ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Böyle muhteşem bir gecede jüri üyelerimiz birincilik tacını takacak adayımızı belirleyecek” dedi.
30 ülke güzeli arasında Kanadalı model Angel Bhathal Miss Capadocia 2022 dünya güzeli seçildi. (İHA)